Это по-нашему! В Бресте после традиционного кормления голубей ОМОН задержал ростовую куклу









Как и неделю назад, за собравшимися наблюдали не только сотрудники милиции и люди в штатском, но и велась съемка с воздуха посредством дрона.





«Брестская газета» . Они обсуждали последние новости, представители инициативной группы рассказывали о последних ответах, полученных на их запросы. В этот раз к концу кормления на площади насчитывалось около 130 человек, пишет. Они обсуждали последние новости, представители инициативной группы рассказывали о последних ответах, полученных на их запросы.





Во время самого кормления задержаний или каких-либо инцидентов не было. Однако сразу после него рядом с площадью сотрудниками ОМОН был задержан мужчина в костюме лиса, который на площади раздавал детям воздушные шары, прогуливался среди собравшихся. По предварительной информации, он доставлен в Ленинский РОВД.





Кроме того, одной из участниц кормления голубей возле площади вручили повестку. Ее вызывают в РОВД в полдень 18 ноября. В повестке сказано, что она привлекается к ответственности по статье 23.34 «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» КоАП.









Напомним, что с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.





Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.





Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства запланирован уже в этом квартале. Мощность предприятия на первом этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.



