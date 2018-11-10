Погода на понедельник: сильный ветер и мокрый снег

Приближение зимы чувствуется все больше: в Беларуси заметно похолодало, а уже на следующей неделе обещают снег.





Так, в понедельник синоптики ожидают небольшие дожди и мокрый снег на востоке Беларуси. В некоторых районах сохранится утром туман – в конце текущей недели он был таким непроглядным, что приводил к задержкам десятков авиарейсов.





Предупреждают синоптики и о сильном ветре: в некоторых районах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.





Температура воздуха ночью составит -1…+5, днем - +1…+7. Теплее всего будет на юго-западе: там столбики термометров могут подняться днем до +8…+11 градусов.





Минске в начале следующей недели погода не преподнесет сюрпризов: температура воздуха будет составлять днем +2…+6, также не прогнозируется и существенных осадков. Снег, как свидетельствуют данные долгосрочных прогнозов, в столице может выпасть в конце недели.



