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Автомобилестроение в норме, а "Белшина" показала чистый убыток. Почему так?

11.11.2018 16:43 — Разное | Партизан  
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Бобруйское предприятие «Белшина» зафиксировало за 9 месяцев чистый убыток в 72,7млн. рублей.

Такие данные опубликованы на Едином портале финансового рынка.За аналогичный период прошлого года компания, напротив, получила прибыль в 2 000 рублей.

Как следует из финансовой отчетности, за девять месяцев 2018 года выручка предприятия увеличилась на 10,6%, достигнув показателя в 579,9млн. рублей.  Себестоимость за тот же отрезок времени возросла на 9% – до 528,5млн. рублей.

В три раза выросла прибыль от реализации продукции, составив 16,27млн. рублей. Однако предприятие вместе с этим нарастило расходы, связанные с высокими выплатами по кредитам, а также по причине потерь из-за разниц курсов.

 
 
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Бобруйское предприятие «Белшина» зафиксировало за 9 месяцев чистый убыток в 72,7млн. рублей.
 
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