Такие данные опубликованы на Едином портале финансового рынка.За аналогичный период прошлого года компания, напротив, получила прибыль в 2 000 рублей.





Как следует из финансовой отчетности, за девять месяцев 2018 года выручка предприятия увеличилась на 10,6%, достигнув показателя в 579,9млн. рублей. Себестоимость за тот же отрезок времени возросла на 9% – до 528,5млн. рублей.





В три раза выросла прибыль от реализации продукции, составив 16,27млн. рублей. Однако предприятие вместе с этим нарастило расходы, связанные с высокими выплатами по кредитам, а также по причине потерь из-за разниц курсов.



