Кто и зачем воевал сто лет назад, что происходило в Беларуси. Вопросы и ответы о Первой мировой

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1. Почему началась Первая мировая война?





До начала Первой мировой Европа не знала войны более сорока лет — точнее, с 1871 года, когда завершился конфликт между Пруссией и Францией (вынесем за скобки периодические конфликты на Балканском полуострове).





На фоне технического прогресса и расцвета культуры казалось, что военные конфликты отошли в прошлое. Но, как любят говорить в таком случае, это было затишье перед бурей.





Тогдашний мир был колониальным. К примеру, к началу Первой мировой войны в Африке осталось всего два независимых государства: Либерия, созданная при поддержке США, и Эфиопия, отстоявшая свою независимость от Италии. Также в 1910-м автономию в составе Британского содружества получила ЮАР. Все остальные территории были разделены между европейскими державами.





Германия приступила к захватам позже других европейских стран. Ей требовались рынки сбыта для своей продукции, поэтому она выступала за передел мира. Франция и Англия, основные игроки на колониальном рынке, автоматически стали ее основными противниками.





Впрочем, не стоит считать Германию агрессором, а ее противников — несчастными жертвами. Территориальные претензии к соседям имели едва ли не все участники конфликта. К примеру, Франция мечтала вернуть Эльзас и Лотарингию, которые были потеряны после войны 1870−1871 годов. На территорию Османской империи, которая находилась в кризисе, претендовали основные европейские страны (к примеру, Россия мечтала о захвате Константинополя). Эти, а также множество других факторов (к примеру, союзные обязательства, милитаризм как основная политика европейских стран и др.) делали конфликт неизбежным.





Поэтому убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда сербским националистом Гаврилой Принципом было всего лишь поводом для начала войны. Не случилось бы его, «великие державы» нашли бы другое подходящее событие.





2. Кто воевал против кого?





Как уже отмечалось, основным противником Англии и Франции являлась Германия. Вплоть до 1880-х годов союзником последней оставалась Россия. Но создание Германской империи, чрезмерное усиление этой страны и нежелание поддерживать российские интересы на Балканах сделали эти государства противниками.





Россия начала поиски новых союзников. С Францией удалось договориться быстрее и проще, поскольку между этими государствами было не так много спорных вопросов. В 1891 году обе страны заключили военный союз под именем «Сердечное согласие» (с французского переводится как «Антанта»). А вот с Англией Россия тогда боролась за влияние в Средней Азии и Иране. В результате Британия присоединилась к их союзу лишь в 1907-м.





Союз их противников сложился еще раньше. Германия и Австро-Венгрия заключили военный союз в 1879-м. В 1882-м к ним присоединилась Италия, также опоздавшая к дележке колониального пирога. Так возник Тройственный союз.





Именно в таких составах «тройки» соперников подошли к войне. Уже во время боевых действий случились перегруппировки. Италия перешла в лагерь Антанты. А Болгария и Османская империя присоединились к Тройственному союзу (превратившемуся в Четвертной).





Также на стороне Антанты выступили Сербия и Черногория, Япония и Румыния, в 1917-м к войне присоединились США, а также некоторые страны Африки, Азии, Южной и Латинской Америки.





3. В чем особенность боевых действий во время Первой мировой?





Свое название Первая мировая получила не просто так. Основные боевые действия разворачивались в Европе — на Западном и Восточном фронтах (Германия боролась там, соответственно, против Франции и России), а также на Кавказском, Салоникском (в Греции) и Итальянском. Но боевые действия также шли в Африке (на территории Мозамбика) и Азии (на территории современного Ирака, Израиля, Китая), а также на море.





Вторая особенность боевых действий — в их характере: война стала позиционной. Европу перерезали фронты, а противники организовали глубокоэшелонированную оборону, прорывать которую еще не научились (отдельные прорывы, как, например, Брусиловский, — скорее, исключение из правил).





К примеру, во время Нарочской операции русские войска всего за десять дней наступления потеряли 77,5 тысячи человек убитыми. При этом они максимально продвинулись вперед всего лишь на 9 км, а в итоге все равно вернулись на исходные позиции.





Неудивительно, что военных операций было сравнительно немного. Так, основные события Первой мировой на территории Беларуси — упомянутая Нарочская, а также Барановичская и Кревская операции. Большую часть времени занимало позиционное противостояние. Недаром знаменитый роман Ремарка получил название «На Западном фронте без перемен».





Во время Первой мировой противники впервые использовали отравляющие газы, а также танки и авиацию (время последних пришло во время Второй мировой).





Общий итог такой войны — 10 миллионов убитых и 20 миллионов раненых.





4. Почему Германия и ее союзники проиграли?









Вход немецких солдат в Минск. Губернаторский дом. Католический кафедральный костел. Башня-звоница. Февраль 1918 г. Скан открытки из коллекции Ольги Волковой





Еще в XIX веке судьба войн решалась в кровопролитных битвах (например, Аустерлиц или Ватерлоо определили, соответственно, триумф и крах Наполеона). А вот стратегической целью позиционной войны было истощение противника. Сравним эту ситуацию с армрестлингом. Два соперника не предпринимают резких рывков, а очень долго держат руки ровно, пока у одного из них не заканчиваются силы.





Ради объективности, противники периодически пытались решить судьбу войны удачной операцией. Но обычно та заканчивалась кровопролитием и минимальным продвижением вперед.





Германия и Австро-Венгрия изначально обладали меньшими ресурсами, чем их соперники. В условиях войны на два фронта их поражение было неизбежным. Понимая это, немецкие военные разработали «план Шлиффена», который предусматривал быстрый разгром Франции до того, как в войну вступит Россия. Но ряд факторов (в том числе быстрое вступление в войну России) сделали невозможным реализацию этого плана.





В 1918 году Германия выбила Россию из игры (заключив с ней Брестский мир). Казалось бы, осталось добиться победы лишь на Западном фронте. Но ресурсы страны были на исходе. К тому же годом ранее в войну вступили США, что сделало поражение Германии неизбежным.





5. Что происходило во время Первой мировой в Беларуси?

По разным источникам, от 800 до 923 тысяч белорусов были призваны в российскую армию. 70 тысяч из них погибли. Эти потери вполне сопоставимы с потерями Бельгии, которая считается одной из главных жертв Первой мировой.





В 1915 году немецко-российский фронт на два с половиной года стабилизировался по линии Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. Беларусь стала ареной боевых действий (жертвы со стороны мирного населения составили около 60 тысяч человек), а западная часть страны оказалась под контролем немцев. Это привело к многочисленным реквизициям и грабежам (причем как со стороны немцев, так и русских — речь как об армии, так и о гражданской администрации).





По словам историка Владимира Богданова, российское командование применяло тактику выжженной земли.





— Старались не оставлять врагу ничего, за что он мог зацепиться. Вывозили оборудование, скот, имущество, разрушали заводы, фабрики, взрывали мосты. Люди делились воспоминаниями: когда в сентябре 1915 года немцы подходили к Сморгони, казаки дали местным жителям три часа на сборы и уход из города.

Власти писали расписки и обещали людям все возместить после окончания войны. Но наступили революционные времена, и об этих обещаниях никто, конечно, не вспомнил.





В результате многие белорусы стали беженцами Их общее число точно установить невозможно. Тем не менее известно, что на 1 июня 1916 г. беженцев насчитывалось 2 757 735 человек. Чуть менее половины из них (47,1%) составляли жители Беларуси. Два года спустя, весной 1918 года, в России находились 2 292 395 беженцев из белорусских губерний. Далеко не все из них вернулись на родину.





6. Как Первая мировая война изменила карту мира?





Изменения произошли кардинальные.





Главный итог войны — распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской). Вместо них на европейской карте появились множество независимых государств. Некоторые народы ждали независимости долгие годы (например, поляки — со времен третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году).





Первая мировая стала ударом по монархиям. Вместо Германской империи возникла республика. Да и государственные образования, которые появились на месте Российской, Австро-Венгерской и Османской империй, первоначально создавались именно как республики (хотя позднее из-за слабости демократических институтов в них возникли авторитарные режимы).





После Первой мировой войны немецкие колонии перешли под контроль Великобритании и Франции. Кроме того, произошла серьезная «перекройка» европейских границ. При этом уже тогда были завязаны узлы будущих конфликтов. Многим государствам были переданы территории с компактным проживанием национальных меньшинств. Например, в состав Чехословакии вошел регион Судеты, в котором компактно проживали немцы. Позднее это дало повод Гитлеру для вмешательства в дела этой страны. Или, к примеру, в состав Польши были включены белорусские и украинские земли, которые не получили даже автономии.





Еще одним итогом войны стало появление Лиги Наций — своеобразной предшественницы ООН. Возникла организация, с помощью которой страны-победители стремились предотвращать военные действия и урегулировать споры между странами путем дипломатических переговоров. Но реальные механизмы обуздания государств-агрессоров так и не были сформулированы. Поэтому Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну.





7. Почему белорусы слабо помнят об этом конфликте?





В Западной Европе Первую мировую до сих пор называют великой. Во многом потому, что воюющие страны понесли огромные потери. По некоторым подсчетам, в Первой мировой погибло вдвое больше британцев, втрое больше бельгийцев и вчетверо больше французов, чем во Вторую мировую.





Отличался и характер боевых действий. Французские и английские армии воевали на фронтах все четыре года. Тогда как во время Второй мировой Франция капитулировала достаточно быстро, а Сопротивление все-таки имело характер подпольной и партизанской борьбы.





Как ни цинично это прозвучит, но для политиков этих стран такие жертвы были оправданны. Ведь война завершилась Компьенским перемирием и последующим Версальским мирным договором. А вот Брестский мир, по которому Россия вышла из войны, был лишь одним из многочисленных событий для жителей этих стран.





Для Беларуси (как, впрочем, и для России и Украины) Первая мировая плавно перешла в революцию, борьбу за власть и бесконечную смену политических режимов. Эти события заслонили этот конфликт в сознании людей. А историки, исходя из идеологических установок, делали акцент на приходе большевиков к власти и рассматривали Первую мировую лишь как предпосылку к Октябрю 1917-го.





8. В чем главный итог Первой мировой?





Первая мировая создала предпосылки для Второй мировой. Причины этого попробую объяснить через отличия этих двух конфликтов.





При определенной схожести между двумя тоталитарными монстрами (сталинским СССР и гитлеровским Третьим рейхом) Вторая мировая война была действительно борьбой «ради жизни на Земле». Борьбой за свободу и независимость (Германия оккупировала ряд европейских стран от Дании и Норвегии до Польши и Чехословакии). Борьбой против античеловеческой нацистской идеологии, носители которой уничтожали целые народы (евреев и цыган).





Политика союзников по антигитлеровской коалиции (при всех многочисленных разногласиях) была общей: Германия должна быть денацифирована, фашизм не должен возродиться. И эта позиция была понятна как большинству участников войны, так и их современникам в разных странах. В какой-то степени эти действия можно назвать восстановлением справедливости в память о людях, погибших или умерших во время боевых действий.





А вот Первая мировая война в целом была битвой агрессоров, равных друг другу. В этом конфликте практически не было правых и виноватых стран (возможно, за исключением Сербии). Наказание Германии и ее союзников было не способом восстановления справедливости, о которой в той ситуации речь не шла, а всего лишь попыткой переложить ответственность на чужие плечи.





Проиграй Франция и Великобритания, именно они платили бы репарации, были бы вынуждены отдать Германии часть своих территорий (включая колонии). В любом случае среди проигравших возникло бы стремление реванша. Поэтому будущий конфликт был неизбежен.





9. Как Первая мировая война в перспективе повлияла на развитие Беларуси?





Белорусское национальное движение стало серьезно развиваться только в начале ХХ века (заметно позже, чем у соседей), поэтому для большинства белорусов был характерен низкий уровень национального самосознания. В Беларуси так и не сформировалась национальная буржуазия, которая могла бы быть заинтересована в создании своего государства и финансировала бы его деятельность.





Возможно, постепенный рост самосознания произошел бы в мирное время. И тогда на повестку дня был бы сперва вынесен вопрос об автономии в составе Российской империи, а затем речь зашла бы и о независимости.





Но процессы пришлось форсировать в условиях войны. С одной стороны, белорусы смогли воспользоваться определенными противоречиями между другими нациями. Например, немцы, оккупировавшие Западную Беларусь, были не заинтересованы в развитии польского национального движения. Поэтому они разрешали открывать белорусские школы (чему противилась царская администрация). И самое главное, прекратила свое существование Российская империя, что позволило Беларуси сделать еще один шаг к независимости.









С другой стороны, неокрепшее белорусское национальное движение оказалось не готовым к резкому скачку (со стороны это напоминало ломку у подростка во время переходного возраста). Возможно, именно поэтому БНР (в отличие от соседей) не смогла реализоваться как полноценное государство.





Не будем забывать, что на территории Беларуси стоял фронт, а среди солдат были популярны большевистские настроения. Это во многом обусловило победу советской власти и последующее включение Беларуси в состав СССР.



