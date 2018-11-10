|
Куртка Майкла Джексона ушла с молотка почти за 300 тысяч долларов
Куртку американского певца Майкла Джексона продали на аукционе Julien's Auctions за 298 тысяч долларов.
Как передает
На ней также есть автограф исполнителя.
Ее оценочная стоимость составляла $100 тыс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куртку американского певца Майкла Джексона продали на аукционе Julien's Auctions за 298 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)