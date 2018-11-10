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Куртка Майкла Джексона ушла с молотка почти за 300 тысяч долларов

11.11.2018 16:37 — Разное | Партизан  
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Куртку американского певца Майкла Джексона продали на аукционе Julien's Auctions за 298 тысяч долларов.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, согласно имеющейся информации, певец надевал куртку во время своего первого гастрольного тура в 1987-1989 годах.

На ней также есть автограф исполнителя.

Ее оценочная стоимость составляла $100 тыс.

 
 
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Куртку американского певца Майкла Джексона продали на аукционе Julien's Auctions за 298 тысяч долларов.
 
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