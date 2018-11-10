Планировавшим убить Макрона предъявили обвинения

Подозреваемым было предъявлено обвинение в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".

Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.









Напомним, ранее во Франции задержали шесть человек, которые планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Задержанные хотели напасть на политика с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.