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Планировавшим убить Макрона предъявили обвинения

11.11.2018 16:35 — Разное | Партизан  
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Группе из четырех человек, которые планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинение, сообщает Agence France-Presse.

Подозреваемым было предъявлено обвинение в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".

 

Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.


 


Напомним, ранее во Франции задержали шесть человек, которые планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Задержанные хотели напасть на политика с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

 
 
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Группе из четырех человек, которые планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинение, сообщает Agence France-Presse.
 
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