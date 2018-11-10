Станислав Черчесов: когда иду в душ с игроками сборной России, иногда думаю, не в тюрьме ли я









"У нас есть поговорка: "Свобода, но с ответственностью и концентрацией". Конечно, есть свободное время, мы же не в армии. Но мы также и не в детском саду. Каждый должен заботиться о себе. Они не могут сидеть в соцсетях или играть за компьютером по ночам. Если они все равно сделают это, а затем не будут тренироваться с полной самоотдачей, то должны нести ответственность. Никто не должен опаздывать на встречу или отъезд команды, но этого не случалось в течение двух лет, пока работаю тренером сборной.





Раньше меня раздражало, когда мои игроки висели в телефонах. Сегодня у меня у самого их два. Или татуировки. Раньше я считал, что татуированными бывают только преступники. Даже сегодня, когда иду в душ, иногда приходится думать о том, нахожусь я в раздевалке или в тюрьме. Но в целом к этому тоже привык", — как передает "Чемпионат", сказал Черчесов в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.



