Футболист Аршавин завершает карьеру

Футболист Андрей Аршавин принял решение завершить игровую карьеру, сообщает пресс-служба казахстанского клуба "Кайрат", за который выступает бывший капитан сборной России.

"Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург", - сказал игрок, которого цитирует пресс-служба.

А.Аршавин ранее выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарскую" Кубань". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.