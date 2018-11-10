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Футболист Аршавин завершает карьеру
Футболист Андрей Аршавин принял решение завершить игровую карьеру, сообщает пресс-служба казахстанского клуба "Кайрат", за который выступает бывший капитан сборной России.
"Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург", - сказал игрок, которого цитирует пресс-служба.
А.Аршавин ранее выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарскую" Кубань". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
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Футболист Андрей Аршавин принял решение завершить игровую карьеру, сообщает пресс-служба казахстанского клуба "Кайрат", за который выступает бывший капитан...
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