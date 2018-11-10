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Два десятка украинских генералов наказаны за взрывы на арсеналах

11.11.2018 16:04 — Разное | Интерфакс  
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Более 75 военнослужащих привлечены к ответственности из-за взрывов на складах боеприпасов за последние три года, заявляет министр обороны Степан Полторак.

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 людей к ответственности, в частности - более 20 генералов", - рассказал С.Полторак в интервью "5 каналу".

В то же время, по его словам, после увольнений и расследований в настоящее время вдобавок к недостатку средств для охраны режимных объектов появилась и проблема нехватки кадров, которые бы согласились взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

"Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. При современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - добавил министр.

По словам С.Полторака, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должно было быть закрыто из-за проблем с финансированием, а восстановление их всех - "это безумные деньги".

Как сообщалось, с 9 по 25 октября продолжался пожар и взрывы на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района. Из-за ЧП было эвакуировано население из 38 населенных пунктов, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

За последние 15 лет пожар на 6-ом арсенале под Ичней Черниговской области - это, как минимум, десятый случай подобных ЧП в Украине. В частности, 29 октября 2015 года произошел пожар на складе боеприпасов в Сватово Луганской области, в результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.

 
 
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Более 75 военнослужащих привлечены к ответственности из-за взрывов на складах боеприпасов за последние три года, заявляет министр обороны Степан Полторак. "После...
 
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