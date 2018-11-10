СМИ опубликовали последние слова убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи





Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.Последние слова Хашукджи телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily SabahНазиф Караман.

Слова были записаны на аудио, подтверждающем пытки и смерть журналиста Хашукджи.

По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся его последние слова.

Напомним, что Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс сообщила, что за несколько часов до вылета в Париж Эрдоган подтвердил существование аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть журналиста Хашукджи. Сообщается, что турецкий лидер передал запись представителям Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании, пишут РИА-Новости.