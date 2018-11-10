Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”





Ежегодно районный конкурс детского вокального творчества собирает на сцене районного центра культуры и народного творчества десятки талантливых детей и подростков. Сегодня в Вороново съехалось более тридцати участников. В дуэтах и сольно исполнители трех возрастных категорий спели на сцене о Родине, дружбе, детстве и любви. А сколько произведений разных стилей, жанров было исполнено за два с половиной часа!























В выступлениях конкурсантов жюри под председательством руководителя народного ансамбля народной музыки «Лявоны» Александра Матюка оценивало исполнительское мастерство и сценическую культуру, артистизм. Но выбрать победителей из большого многообразия детских талантов всегда непросто.





















































Жюри конкурса отметило специальными дипломами ярких дебютантов, самых артистичных конкурсантов, а также тех, кто наиболее удачно воплотил сценический образ. Девять вокалистов стали обладателями главных дипломов. Больше всего побед на счету у воспитанников Вороновской ДШИ.



























































Подробнее об итогах конкурса читайте в ближайшем номере «Воранаўскай газеты».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.