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Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”

11.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”

Ежегодно районный конкурс детского вокального творчества собирает на сцене районного центра культуры и народного творчества десятки талантливых детей и подростков. Сегодня в Вороново съехалось более тридцати участников. В дуэтах и сольно исполнители трех возрастных категорий спели на сцене о Родине, дружбе, детстве и любви. А сколько произведений разных стилей, жанров было исполнено за два с половиной часа!


Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”

В выступлениях конкурсантов жюри под председательством руководителя народного ансамбля народной музыки «Лявоны» Александра Матюка оценивало исполнительское мастерство и сценическую культуру, артистизм. Но выбрать победителей из большого многообразия детских талантов всегда непросто.


Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”


Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”

Жюри конкурса отметило специальными дипломами ярких дебютантов, самых артистичных конкурсантов, а также тех, кто наиболее удачно воплотил сценический образ. Девять вокалистов стали обладателями главных дипломов. Больше всего побед на счету у воспитанников Вороновской ДШИ.


Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”
Юные музыкальные таланты Вороновщины встретились на “Чароўным мікрафоне”

Подробнее об итогах конкурса читайте в ближайшем номере «Воранаўскай газеты».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Ежегодно районный конкурс детского вокального творчества собирает на сцене районного центра культуры и народного творчества десятки талантливых детей и...
 
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