Беларус за пять лет путешествий объездил все 193 страны мира

Минчанин Руслан Марголин 12 лет работал на Уолл-стрит без отпуска, потом уволился − и уже пять лет путешествует по всему миру. Он побывал в 193 странах мира − как государств-членов ООН. Его историю рассказывает TUT.by.

Руслан с детства мечтал побывать в США, но он жил в СССР, поэтому не ожидал, что у него получится. В 1990-е он поступил в иняз, стал лучшим студентом − и его пригласил к себе американский университет. Марголин отучился во Флориде, работал в банке и захотел попасть на Уолл-стрит.

По его словам, за 12 лет там он семь раз менял работу и трудился по сто часов в неделю. Летом 2013-го работа неожиданно закончилась, ему предложили что-нибудь поискать, а три месяца будут компенсировать зарплату. Однако Руслан решил отправиться путешествовать на накопленные деньги, а уже потом вернуться к работе. В итоге это затянулось уже на пять лет.

Минчанин побывал в Йемене, где ему поставили штамп на сутки − в страну только недавно начали пускать туристов. Не раз путешествовал в Сомали, Оман, Эфиопию, Арабские Эмираты. Руслан говорит, что риск не любит, и поэтому в воюющий Йемен поехал со стороны Омана, где всё контролируют госвойска.

Немного цифр − у Руслана было больше тысячи перелётов, трёх тысяч городов и полумиллиона километров. Марголин − единственный беларус, который побывал во всех странах-членах ООН.

Марголин был даже в Антарктиде. Он объясняет, что его всегда интересовали животные и растения. Вот и на льдине в Антарктиде он смог посмотреть на императорских пингвинов: «Они невысокие, людей видят редко, поэтому ты для них кто-то огромный и непонятный. Но стоит лечь, и они сами подходят к тебе, смотрят, мол, почему ты меня не трогаешь?» − рассказывает беларус. А Австралию, что неподалёку от ледяного континента, Руслан полностью объехал вдоль побережья − 28 тысяч километров.

Мужчина не может назвать регион, который ему больше всего понравился. Практически везде его что-нибудь удивляло. Самые интересные люди живут, по его словам, в менее развитых странах, где культура более закрытая. Например, в Эфиопии он попросил проводника, чтобы тот отвёз мужчину в отдалённое племя. Он стал фотографировать местных жителей, а они предложили потанцевать перед ним. С него ничего не попросили.

Беларуса спросили, каково это − вернуть домой после долгого путешествия. Он ответил: «Сразу думаешь, наконец-то смогу поспать в своей кровати, а через два-три дня снова тянет в дорогу. Путешествия выработали во мне привычку быть активным и ощущение, что живешь столетия». Он объясняет, что когда человек привязан к дому и работе, время летит незаметно. А когда за день увидишь 10-20 достопримечательностей, кажется, будто год прошёл.