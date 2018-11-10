ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларус за пять лет путешествий объездил все 193 страны мира

11.11.2018 18:13 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Минчанин Руслан Марголин 12 лет работал на Уолл-стрит без отпуска, потом уволился − и уже пять лет путешествует по всему миру. Он побывал в 193 странах мира − как государств-членов ООН. Его историю рассказывает TUT.by.

Руслан с детства мечтал побывать в США, но он жил в СССР, поэтому не ожидал, что у него получится. В 1990-е он поступил в иняз, стал лучшим студентом − и его пригласил к себе американский университет. Марголин отучился во Флориде, работал в банке и захотел попасть на Уолл-стрит.

По его словам, за 12 лет там он семь раз менял работу и трудился по сто часов в неделю. Летом 2013-го работа неожиданно закончилась, ему предложили что-нибудь поискать, а три месяца будут компенсировать зарплату. Однако Руслан решил отправиться путешествовать на накопленные деньги, а уже потом вернуться к работе. В итоге это затянулось уже на пять лет.

Минчанин побывал в Йемене, где ему поставили штамп на сутки − в страну только недавно начали пускать туристов. Не раз путешествовал в Сомали, Оман, Эфиопию, Арабские Эмираты. Руслан говорит, что риск не любит, и поэтому в воюющий Йемен поехал со стороны Омана, где всё контролируют госвойска. 

Немного цифр − у Руслана было больше тысячи перелётов, трёх тысяч городов и полумиллиона километров. Марголин − единственный беларус, который побывал во всех странах-членах ООН.

Марголин был даже в Антарктиде. Он объясняет, что его всегда интересовали животные и растения. Вот и на льдине в Антарктиде он смог посмотреть на императорских пингвинов: «Они невысокие, людей видят редко, поэтому ты для них кто-то огромный и непонятный. Но стоит лечь, и они сами подходят к тебе, смотрят, мол, почему ты меня не трогаешь?» − рассказывает беларус. А Австралию, что неподалёку от ледяного континента, Руслан полностью объехал вдоль побережья − 28 тысяч километров.

Мужчина не может назвать регион, который ему больше всего понравился. Практически везде его что-нибудь удивляло. Самые интересные люди живут, по его словам, в менее развитых странах, где культура более закрытая. Например, в Эфиопии он попросил проводника, чтобы тот отвёз мужчину в отдалённое племя. Он стал фотографировать местных жителей, а они предложили потанцевать перед ним. С него ничего не попросили.

Беларуса спросили, каково это − вернуть домой после долгого путешествия. Он ответил: «Сразу думаешь, наконец-то смогу поспать в своей кровати, а через два-три дня снова тянет в дорогу. Путешествия выработали во мне привычку быть активным и ощущение, что живешь столетия». Он объясняет, что когда человек привязан к дому и работе, время летит незаметно. А когда за день увидишь 10-20 достопримечательностей, кажется, будто год прошёл. 

 

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Руслан Марголин 12 лет работал на Уолл-стрит без отпуска, потом уволился − и уже пять лет путешествует по всему миру. Он побывал в 193 странах мира − как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккейный «Брест» остался без главного тренера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика