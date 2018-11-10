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Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо

11.11.2018 16:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо
Татьяна Мацко. © / Фото из открытых источников

Во второй соревновательный день Чемпионата мира по самбо-2018 в Румынии копилка сборной Беларуси пополнилась двумя золотыми наградами.

Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо Белорусские самбисты завоевали три награды на Чемпионате мира в Румынии

В весовой категории до 64 кг не знала себе равных Татьяна Мацко. В финале наша спортсменка уверенно победила украинку Елену Сайко. Еще одно «золото» на счету Светланы Тимошенко. В весовой категории до 80 кг в решающем поединке белоруска была сильнее болгарки Марии Оряшковой.

Кроме того, во второй соревновательный день представители белорусской команды завоевали три серебряные награды. Медали на счету Марины Жарской (52 кг), Владислава Бурдзя (57 кг) и Андрея Казусенка (100 кг). Напомним, в первый соревновательный день наши спортсмены завоевали «серебро» и две «бронзы».

Чемпионат мира по самбо в Румынии завершится 11 ноября.

 
 
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