Татьяна Мацко и Светлана Тимошенко стали чемпионками мира по самбо

Во второй соревновательный день Чемпионата мира по самбо-2018 в Румынии копилка сборной Беларуси пополнилась двумя золотыми наградами.

В весовой категории до 64 кг не знала себе равных Татьяна Мацко. В финале наша спортсменка уверенно победила украинку Елену Сайко. Еще одно «золото» на счету Светланы Тимошенко. В весовой категории до 80 кг в решающем поединке белоруска была сильнее болгарки Марии Оряшковой.

Кроме того, во второй соревновательный день представители белорусской команды завоевали три серебряные награды. Медали на счету Марины Жарской (52 кг), Владислава Бурдзя (57 кг) и Андрея Казусенка (100 кг). Напомним, в первый соревновательный день наши спортсмены завоевали «серебро» и две «бронзы».

Чемпионат мира по самбо в Румынии завершится 11 ноября.