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Глаза в глаза. Путина и Трампа посадили друг напротив друга во Франции

11.11.2018 19:25 — Разное | Партизан  
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Ранее российский лидер сказал, что РФ готова к диалогу с США, не исключив, что пообщается со своим американским коллегой, будучи в Париже.



Во время рабочего завтрака в Елисейском дворце в Париже, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа посадили прямо друг напротив друга. По правую руку от российского лидера председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по левую — генсек ООН Антониу Гуттереш.

— Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить, — сказал источник в российской делегации.


Ранее Лайф писал, что российский и американский президенты пожали руки во время встречи в Париже. Также российский лидер отмечал, что РФ готова к диалогу с Соединёнными Штатами, не исключив, что пообщается с Трампом, будучи в Париже. При этом Путин заметил, что полноценные переговоры сейчас не планируются, однако допустил встречу с американским коллегой в рамках G20 или позднее.


 
 
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Ранее российский лидер сказал, что РФ готова к диалогу с США, не исключив, что пообщается со своим американским коллегой, будучи в Париже.
 
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