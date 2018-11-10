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Глаза в глаза. Путина и Трампа посадили друг напротив друга во Франции
Ранее российский лидер сказал, что РФ готова к диалогу с США, не исключив, что пообщается со своим американским коллегой, будучи в Париже.
Во время рабочего завтрака в Елисейском дворце в Париже, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа посадили прямо друг напротив друга. По правую руку от российского лидера председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по левую — генсек ООН Антониу Гуттереш.
— Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить, — сказал источник в российской делегации.
Ранее
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Ранее российский лидер сказал, что РФ готова к диалогу с США, не исключив, что пообщается со своим американским коллегой, будучи в Париже.
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