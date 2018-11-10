Глаза в глаза. Путина и Трампа посадили друг напротив друга во Франции









Во время рабочего завтрака в Елисейском дворце в Париже, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа посадили прямо друг напротив друга. По правую руку от российского лидера председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по левую — генсек ООН Антониу Гуттереш.





— Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить, — сказал источник в российской делегации.









Лайф писал, что российский и американский президенты пожали руки во время встречи в Париже. Также российский лидер отмечал, что РФ готова к диалогу с Соединёнными Штатами, не исключив, что пообщается с Трампом, будучи в Париже. При этом Путин заметил, что полноценные переговоры сейчас не планируются, однако допустил встречу с американским коллегой в рамках G20 или позднее. Ранееписал, что российский и американский президенты пожали руки во время встречи в Париже. Также российский лидер отмечал, что РФ готова к диалогу с Соединёнными Штатами, не исключив, что пообщается с Трампом, будучи в Париже. При этом Путин заметил, что полноценные переговоры сейчас не планируются, однако допустил встречу с американским коллегой в рамках G20 или позднее.



