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Посол Беларуси в Турции рассказал, что сможет превратить Беларусь в морскую державу

11.11.2018 19:17 — Разное | Партизан  
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Порт в деревне Нижние Жары Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу. Об этом сегодня сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, общаясь с журналистами во время рабочего визита турецкой делегации в Гомель, передает корреспондент БелТА.

Андрей Савиных подчеркнул, что в настоящее время белорусско-турецкие отношения развиваются очень динамично по всем направлениям.

«Особое внимание уделяем развитию транспортной инфраструктуры. В частности, наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу», — подчеркнул посол.


По его словам, по новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы в речном порту, а кораблями «река-море» доставлять их не только в государства Черноморского бассейна. 


 
Теги: Гомель
 
 
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Порт в деревне Нижние Жары Гомельской области превратит Беларусь в морскую державу. Об этом сегодня сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, общаясь с...
 
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