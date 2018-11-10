Посол Беларуси в Турции рассказал, что сможет превратить Беларусь в морскую державу

Андрей Савиных подчеркнул, что в настоящее время белорусско-турецкие отношения развиваются очень динамично по всем направлениям.





«Особое внимание уделяем развитию транспортной инфраструктуры. В частности, наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу», — подчеркнул посол.









По его словам, по новому транспортному коридору Беларусь сможет отправлять грузы в речном порту, а кораблями «река-море» доставлять их не только в государства Черноморского бассейна.



