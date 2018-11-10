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Фотографа Свободного театра избил водитель автобуса ECOLINES

11.11.2018 19:12 — Разное | Партизан  
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Фотографа Свободного театра Николая Куприча избил водитель автобуса ECOLINES, который шел рейсом из Киева в Минск. Об этом инциденте сообщил в Фейсбуке руководитель театра Николай Халезин.


Свидетели инцидента утверждают, что именно этот человек напал на фотографа Николая Куприча. Фото: facebook.com/nikolai.khalezin

По словам Халезина, Свободный театр был в Киеве на гастролях и возвращался оттуда в Минск. Куприч снимал материал для фильма о театре. Когда оператор подошел к рейсовому автобусу, идущему в Минск, водитель посмотрел на камеру на плече у Куприча и заявил, что не пустит его в салон.

"На вопрос "почему?" водитель просто порвал билет. Николай включил камеру и спросил, на основании чего его не пускают в автобус. Водитель разбил ему камеру, а затем избил, повредив голову", — написал Халезин.


После этого автобус уехал, а пострадавший оператор вызвал полицию. Куприча отвезли в отделение Голосеевского района Киева, где он составил заявление.
 Компания  ECOLINES между тем отказалась предоставлять фамилию водителя, совершавшего рейс из Киева в Минск, сообщает Еврорадио.


 
Теги: Минск
 
 
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Фотографа Свободного театра Николая Куприча избил водитель автобуса ECOLINES, который шел рейсом из Киева в Минск. Об этом инциденте сообщил в Фейсбуке руководитель...
 
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