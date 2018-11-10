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Фотографа Свободного театра избил водитель автобуса ECOLINES
Фотографа Свободного театра Николая Куприча избил водитель автобуса ECOLINES, который шел рейсом из Киева в Минск. Об этом инциденте сообщил в Фейсбуке руководитель театра Николай Халезин.
Свидетели инцидента утверждают, что именно этот человек напал на фотографа Николая Куприча. Фото: facebook.com/nikolai.khalezin
По словам Халезина, Свободный театр был в Киеве на гастролях и возвращался оттуда в Минск. Куприч снимал материал для фильма о театре. Когда оператор подошел к рейсовому автобусу, идущему в Минск, водитель посмотрел на камеру на плече у Куприча и заявил, что не пустит его в салон.
"На вопрос "почему?" водитель просто порвал билет. Николай включил камеру и спросил, на основании чего его не пускают в автобус. Водитель разбил ему камеру, а затем избил, повредив голову", — написал Халезин.
После этого автобус уехал, а пострадавший оператор вызвал полицию. Куприча отвезли в отделение Голосеевского района Киева, где он составил заявление.
Компания ECOLINES между тем отказалась предоставлять фамилию водителя, совершавшего рейс из Киева в Минск,
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Фотографа Свободного театра Николая Куприча избил водитель автобуса ECOLINES, который шел рейсом из Киева в Минск. Об этом инциденте сообщил в Фейсбуке руководитель...
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