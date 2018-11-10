Кампания «Говори правду!» оставила Лукашенко за скобками









Тезисы прозвучали в Витебске на собрании областной организации.





Один из лидеров «Говори правду» сформулировал «главную стратегическую линию» так:





«Сегодня «Говори правду» становится организацией сотен интересов. От справедливой оплаты общежитий, лавочек до создания рабочих мест, защиты людей. Оппозиция очень долго представляла только один интерес, «как скинуть Лукашенко». Это делалось, так как считали, что именно таково главное требование большинства. Но беларусы, в первую очередь, хотят достойной жизни себе и своим детям, уверенности в будущем. Мы строим Беларусь для наших детей, в которой им сегодня и завтра будет надежно и комфортно жить. Поэтому мы изменили подход, добиваемся мирных перемен для каждого. Это значит, что политика для нас – это не противостояние с Лукашенко, а изменения, которые делают жизнь людей лучше на всех уровнях. Меняйте то, что можете, без больших разговоров, в своем дворе, городе, в школе, где учатся дети, на месте работы и так далее, это и есть настоящая политика, ориентированная на результат. Только так люди будут чувствовать конкретную пользу от политики и хотеть к ней присоединиться».



