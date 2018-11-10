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Ну за трезвость! Google ограничила потребление алкоголя сотрудниками и пригрозила более строгими мерами

11.11.2018 18:59 — Разное | Партизан  
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СЕО Google Сундар Пичаи заявил о введении новых правил и ограничении распития алкоголя для сотрудников компании, пишет Business Insider.

Эти меры вызваны рядом митингов против того, как Google решала проблемы с сексуальными домогательствами. Некоторые нововведения удовлетворяют требования протестующих — например, отмена принудительного арбитража, из-за которого жертва не могла подать на обидчика в суд. Но в список попали и некоторые неожиданные меры борьбы с харассментом.

По подсчётам Google, почти в 20 процентах случаев домогательств агрессор находился под влиянием алкоголя. Поэтому компания требует снизить потребление спиртных напитков на рабочем месте, а также за пределами компании (при выполнении рабочих функций во внеурочное время).

Ответственность за это будут нести менеджеры высшего звена: правила предписывают им активно препятствовать неумеренному распитию алкоголя их командами не только в офисе, но и на любых корпоративах или других событиях с участием сотрудников. Так, некоторые команды уже ввели ограничение двумя спиртными напитками на человека за мероприятие, а некоторые выдают алкоголь по купонам.


Помимо этого, Пичаи предупредил о ещё более решительных мерах, если проблема не исчезнет — возможно, он намекал на полный запрет алкоголя в Google, пишет dev.by



 
 
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СЕО Google Сундар Пичаи заявил о введении новых правил и ограничении распития алкоголя для сотрудников компании, пишет Business Insider.
 
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