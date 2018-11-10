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EPAM раскрыла подробности сделки ценой в $35 млн

11.11.2018 18:44 — Разное | Партизан  
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Американская компания с белорусскими корнями EPAM Systems, специализирующаяся на офшорной разработке ПО, раскрыла подробности недавно совершенной сделки по приобретению британского агентства цифровой трансформации TH_NK (Think limited).



В момент совершения сделки за приобретаемую компанию было заплачено $27 млн.

Кроме того, в течение года после сделки EPAM может заплатить продавцам еще $8,2 млн при выполнении определенных условий. То есть всего сумма сделки может достигнуть $35,2 млн.

Как сообщает сайт KV.by, EPAM, благодаря приобретению TH_NK, намерен усилить свои возможности по цифровому консалтингу в Великобритании и Западной Европе. Также сделка призвана помочь EPAM усилить свою глобальную продуктовую линейку.

 
 
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Американская компания с белорусскими корнями EPAM Systems, специализирующаяся на офшорной разработке ПО, раскрыла подробности недавно совершенной сделки по...
 
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