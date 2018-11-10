EPAM раскрыла подробности сделки ценой в $35 млн









В момент совершения сделки за приобретаемую компанию было заплачено $27 млн.





Кроме того, в течение года после сделки EPAM может заплатить продавцам еще $8,2 млн при выполнении определенных условий. То есть всего сумма сделки может достигнуть $35,2 млн.



