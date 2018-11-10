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EPAM раскрыла подробности сделки ценой в $35 млн
Американская компания с белорусскими корнями EPAM Systems, специализирующаяся на офшорной разработке ПО, раскрыла подробности недавно совершенной сделки по приобретению британского агентства цифровой трансформации TH_NK (Think limited).
В момент совершения сделки за приобретаемую компанию было заплачено $27 млн.
Кроме того, в течение года после сделки EPAM может заплатить продавцам еще $8,2 млн при выполнении определенных условий. То есть всего сумма сделки может достигнуть $35,2 млн.
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Американская компания с белорусскими корнями EPAM Systems, специализирующаяся на офшорной разработке ПО, раскрыла подробности недавно совершенной сделки по...
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