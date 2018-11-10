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Как в Могилевском спецучилище живет трудный подросток, которому министр МВД подарил «особую» футболку

11.11.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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«До сих пор не знаю, за что», — с улыбкой пожимает плечами 17-летний Алексей Хацкевич — тот самый подросток, которому министр МВД Игорь Шуневич подарил майку с автографом Диего Марадоны в финале республиканского турнира среди трудных подростков по мини-футболу.

Как в Могилевском спецучилище живет трудный подросток, которому министр МВД подарил «особую» футболку
 Да, парень сейчас — в закрытом спецучилище и будет тут еще почти год. Но это не мешает ему тренироваться почти каждый день по 2 часа, чтобы в сентябре 2019-го показать тренеру футбольного клуба БАТЭ все, на что он способен на поле. Войти в основной состав лучшей команды страны — для подростка цель № 1. И особенная майка тут, кстати, ни при чем.

«Майку с автографом Марадоны детям покажу»

Алексей Хацкевич рассказывает о том, что уже играл за БАТЭ, в перерыве тренировки по мини-футболу. В спортзале могилевского спецучилища № 2 закрытого типа дух борьбы ощущается более чем остро — буквально. Игра в разгаре, форму парней уже можно выжимать. Но энергии у ребят, похоже, не намного меньше, чем в начале занятия.

К слову, играют воспитанники СПТУ круто: двигаются быстро, атакуют стремительно, при этом не забывают обводить соперников пусть не ювелирно, зато эффективно. Падения случаются, но нет никаких спектаклей в духе Неймара — это, говорят, «не по-пацански».

Леша сейчас «в поле», хотя обычно стоит на воротах. Вратарем он был и в детско-юношеской спортивной школе в Борисове.

— Я занимался в ней 5 или 6 лет — мама отдала, когда мне было лет шесть-семь. Это школа при футбольном клубе БАТЭ. Тренировался у Ивана Прокопца. Мне очень нравилось играть, мы ездили даже в Словакию, — вспоминает парень. — Выступали неплохо. По-моему, мне даже лучшего вратаря как-то дали — я не помню, просто играл в свое удовольствие.

Алексей мечтал построить футбольную карьеру, но «не повезло чуть-чуть».

— Связался не с той компанией, начал заниматься не тем, чем надо, — грустно усмехается он, утирая мокрый от пота лоб. — И попал сюда. Тут ребята тоже неплохо играют — и я от них учусь, и они у меня что-то брали.

На тот самый республиканский турнир по мини-футболу среди трудных подростков команда спецучилища № 2 ехала победить, но, думает Хацкевич, не хватило опыта. При этом ребята считают, что пятое место из восьми — достойный результат, учитывая уровень подготовки соперников.

— За что министр МВД тогда вручил майку, я так и не понял. Наверное, за то, что на воротах хорошо стоял, — задумывается Леша. — Лучшего вратаря-то дали другому — мальчику из Витебска, кажется. Он получил кубок, медаль и грамоту. Потом министр МВД сказал, что есть еще один специальный приз, назвал мою фамилию. Я подошел, он вручил майку с автографом Диего Марадоны, пожелал успеха, сказал, что мне нужнее и будет стимул тренироваться. И все. Пожал руку — и я пошел.

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Фото: пресс-служба МВД
Леша говорит, что это просто белая майка с автографом, поставленным маркером:

— Я ее даже из пакета не доставал — так и лежит. Будет, на что детям посмотреть в будущем, — улыбается подросток. И признается честно: для него она более ценна, чем кубок за лучшего вратаря.

Сейчас футболом Леша продолжает заниматься почти каждый день часа по два. И дело не в майке. Цель № 1 у парня — попасть в основной состав БАТЭ:

— Я выйду отсюда 1 сентября 2019 года. Потом поеду в Борисов — тренер БАТЭ позвал к себе посмотреть. Может, удастся попасть в команду. Я потому и тренируюсь так много, чтобы не приехать «пустым», чтобы показать, что я могу. Стремиться ведь к чему-нибудь нужно. Я считаю, если ты хочешь чего-то очень сильно, ты этого добьешься.

«В спорте у нас демократия»



И если Леша терпеть не может волейбол, а на игру в баскетбол может «разве что посмотреть за компанию», то 17-летний Андрей Тарасевич — универсал, каких поискать, говорит директор спецучилища Виталий Лебедев. А именно в баскетболе парень — просто звезда.

— В игре против Осиповичей на последних секундах Андрей забросил трехочковый — и мы выиграли с разницей в 2 очка. А сейчас Андрей готовится к соревнованиям по волейболу — он один из лучших игроков, — искренне говорит директор.

Парень скромно молчит, продолжая следить за тем, как в перерыве ребята гоняют по залу мячи. А потом спокойно отвечает: да, может забросить 6 из 10 трехочковых, но бывает результат и хуже.

— Я играю не только в баскетбол, еще в футбол, волейбол, теннис. Мне просто это нравится еще со школы.

В Кобрине, откуда он родом, парень даже ходил на факультатив по баскетболу, играл за школьную команду, которая участвовала в соревнованиях.

— Выступали неплохо: первые, вторые места занимали. Однажды обидно очень вышло: мы проиграли одно очко и не поехали на республиканские соревнования, — вспоминает подросток.

В баскетбольной команде спецучилища Андрей — капитан и играет на позиции легкого форварда. В футбольной он — полузащитник, нападающий. А в последнее время, говорит, больше нравится волейбол:

— Спорт в принципе тут [в училище] помогает — физически, психологически. Ну это же лучше, чем на кровати валяться, правда? И общения больше. Тут почти все ребята любят спортом заниматься. У нас каждый день что-нибудь: футбольчик, волейбольчик. Мы просто договариваемся между собой, например, что у нас в какой день недели. Или голосуем большинством — такая вот демократия.

В зал учащиеся ходят в свободное от учебы время — обычно на час-два после уроков, которые заканчиваются около 19.00. Утром у них — профобучение в мастерских. И, по словам парней, не было ни разу, чтобы не набрались команды поиграть.

Через 2 месяца у Андрея заканчивается срок обучения в спецучилище. Говорит, если не пропадет желание, попробует поступить в университет физической культуры в Минске. Правда, парень трезво оценивает свои возможности:

— Я вряд ли, конечно, поступлю, — знаний не хватит. Но попробую. Еще вариант — пойти в электротехнический колледж.

Учатся работать руками парни уже здесь, в СПТУ. Плитку перед корпусом, говорят, перекладывали раз пять — учились. В итоге сделали идеально: ни провалов, ни выступов.

«Чтобы стали хорошими людьми»

Спортом парни могут заниматься в свободное от обучения и уроков время, объясняет директор СПТУ Виталий Лебедев. Обычно это час-два свободного времени по будням, а также занятия по субботам.

— Главное — занять детей. Их энергию нужно куда-то направлять, поэтому спорт для них — то, что нужно, — объясняет руководитель. — Это важный воспитательный момент: спорт дисциплинирует, делает сплоченными. Да, дети в большинстве своем пришли сюда с вредными привычками. При этом многие раньше занимались спортом — и достаточно неплохо. Но попали в плохую компанию и оказались в итоге тут.

По словам Виталия Лебедева, ребята постоянно участвуют в турнирах, причем не только спортивных. Например, сейчас готовятся соревноваться в КВН. Говорит, поездка на несколько дней за пределы училища для подростков — тот самый глоток свободы, которого им не хватает. Но и это нужно заслужить: будь ты хоть белорусский Роналду, но в команду не попадешь, если нарушаешь режим. И это, говорит Лебедев, парней очень мотивирует.

Среди поощрений — поездка на матчи по футболу, гандболу, хоккею в качестве болельщиков. А еще — возможность погулять с родителями по Могилеву в воскресенье или отпуск домой на каникулы.

Во время учебы воспитанники также ходят в «качалку», кто-то играет в теннис или бильярд. Вскоре, как надеются в СПТУ, появится футбольное поле с искусственным газоном.

— Мы и каток хотим залить этой зимой — коньки и клюшки есть. С формой, правда, придется что-то подумать, — делится планами Лебедев и рассказывает, как в первое время после своего назначения директором СПТУ возил ребят в Чаусскую школу поиграть в хоккей. Говорит, пацаны были в восторге:

— Мы делаем все, чтобы дети были максимально заняты. С утра — профобучение в мастерских. После обеда — учеба. А спорт — это дополнение, чтобы чувствовать себя увереннее. Я всегда говорю: когда ты здоровый, крепкий, спортивный и голова у тебя на месте — есть все возможности стать хорошим человеком.


А еще в СПТУ теперь будут проводить репетиционное тестирование, чтобы ребята понимали, что их ждет, если соберутся поступать в вузы. Раньше такого не было. А еще сейчас будут тщательнее отслеживать дальнейшую судьбу воспитанников. Так что появится ли в БАТЭ белорусский Буффон или Куртуа — увидим. По крайней мере в СПТУ очень на это надеются.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«До сих пор не знаю, за что», — с улыбкой пожимает плечами 17-летний Алексей Хацкевич — тот самый подросток, которому министр МВД Игорь Шуневич подарил майку с...
 
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