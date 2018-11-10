Как в Могилевском спецучилище живет трудный подросток, которому министр МВД подарил «особую» футболку

Да, парень сейчас — в закрытом спецучилище и будет тут еще почти год. Но это не мешает ему тренироваться почти каждый день по 2 часа, чтобы в сентябре 2019-го показать тренеру футбольного клуба БАТЭ все, на что он способен на поле. Войти в основной состав лучшей команды страны — для подростка цель № 1. И особенная майка тут, кстати, ни при чем.





«Майку с автографом Марадоны детям покажу»





Алексей Хацкевич рассказывает о том, что уже играл за БАТЭ, в перерыве тренировки по мини-футболу. В спортзале могилевского спецучилища № 2 закрытого типа дух борьбы ощущается более чем остро — буквально. Игра в разгаре, форму парней уже можно выжимать. Но энергии у ребят, похоже, не намного меньше, чем в начале занятия.





К слову, играют воспитанники СПТУ круто: двигаются быстро, атакуют стремительно, при этом не забывают обводить соперников пусть не ювелирно, зато эффективно. Падения случаются, но нет никаких спектаклей в духе Неймара — это, говорят, «не по-пацански».





Леша сейчас «в поле», хотя обычно стоит на воротах. Вратарем он был и в детско-юношеской спортивной школе в Борисове.





— Я занимался в ней 5 или 6 лет — мама отдала, когда мне было лет шесть-семь. Это школа при футбольном клубе БАТЭ. Тренировался у Ивана Прокопца. Мне очень нравилось играть, мы ездили даже в Словакию, — вспоминает парень. — Выступали неплохо. По-моему, мне даже лучшего вратаря как-то дали — я не помню, просто играл в свое удовольствие.





Алексей мечтал построить футбольную карьеру, но «не повезло чуть-чуть».





— Связался не с той компанией, начал заниматься не тем, чем надо, — грустно усмехается он, утирая мокрый от пота лоб. — И попал сюда. Тут ребята тоже неплохо играют — и я от них учусь, и они у меня что-то брали.





На тот самый республиканский турнир по мини-футболу среди трудных подростков команда спецучилища № 2 ехала победить, но, думает Хацкевич, не хватило опыта. При этом ребята считают, что пятое место из восьми — достойный результат, учитывая уровень подготовки соперников.





— За что министр МВД тогда вручил майку, я так и не понял. Наверное, за то, что на воротах хорошо стоял, — задумывается Леша. — Лучшего вратаря-то дали другому — мальчику из Витебска , кажется. Он получил кубок, медаль и грамоту. Потом министр МВД сказал, что есть еще один специальный приз, назвал мою фамилию. Я подошел, он вручил майку с автографом Диего Марадоны, пожелал успеха, сказал, что мне нужнее и будет стимул тренироваться. И все. Пожал руку — и я пошел.