Трое белорусов побывали в космосе и только один – во всех странах мира. Кто он?

travel2unlimited.com мы видим более детальные подсчеты: 3000 посещенных городов, более 1000 авиаперелетов, свыше полумиллиона километров (12 с половиной экваторов по самым скромным подсчетам). Путешествие не прекращается: уже после Йемена Руслан заглянул в ОАЭ, Оман, Сомали, Эфиопию, сейчас готовится к очередной экскурсии по российским просторам. Автор записи уточняет, что в мире больше космонавтов, чем тех, кто проехал по всем государствам Земли. А на его сайтемы видим более детальные подсчеты: 3000 посещенных городов, более 1000 авиаперелетов, свыше полумиллиона километров (12 с половиной экваторов по самым скромным подсчетам). Путешествие не прекращается: уже после Йемена Руслан заглянул в ОАЭ, Оман, Сомали, Эфиопию, сейчас готовится к очередной экскурсии по российским просторам.





«Принял решение посвятить себя путешествиям из простого соображения: зачем ждать 70-80 лет, когда не сможешь подниматься в горы? Лучше потратить сбережения сейчас, а дальше видно будет. Всегда можно найти работу. Не всегда можно залезть на гору», - заразительно аргументирует 45-летний мужчина.





Руслан Марголин ответил на вопросы «Вечернего Бреста» и мы предлагаем выдержки из этого интервью ответил на вопросыи мы предлагаем выдержки из этого интервью





- Никогда со списками стран не бегал, штампы в паспорте, чтобы просто «отметиться», не собирал. Просто так получилось, что я посетил все страны мира. Первоначально такой цели не было. Мне интересно посмотреть каждую страну. Прежде чем приехать, собираю о ней информацию, изучаю достопримечательности, обращаю внимание на Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на ландшафты, природное разнообразие, затем планирую визит. Если же говорить о начальном импульсе, то я такого не припомню по той причине, что путешествовал, как теперь кажется, всегда. И пять лет назад начал это делать беспрерывно. К тому моменту у меня было уже 70 посещенных стран, и тогда промелькнула мысль о том, что можно бы «освоить» и всю карту мира. Но окончательно эта идея оформилась к тому моменту, когда оставалось навестить стран 20. До этого я просто шел за достопримечательностями, за местами, которые хотелось посетить.









- Есть много разных списков, которые люди пытаются достичь. Основной и официальный – это 193 страны, признанные ООН. Если следовать этому правилу, то последним в списке у меня был действительно Йемен. Но я придерживаюсь мысли, что стран на Земле гораздо больше, а признание ООН не более чем формальность. В моем личном списке – около 300 стран (и Йемен среди них 294-й) и территорий, в том числе непризнанных, оторванных от материков осколков земли, которые ООН странами не считает. А там свое население, свой язык, своя культура. Допустим, Сомали для ООН на карте одна, а по факту там три страны – Сомали, Сомалиленд, Пунтленд. Я раньше посещал Сомалиленд как часть Сомал еньше месяца назад, после Йемена, заехал в Могадишо, столицу Центральной области. Это, пожалуй, самый небезопасный опыт по всему миру. Я передвигался в машине с затемненными стеклами, перед нашей ехала еще одна машина сопровождения с четырьмя охранниками, вооруженными «калашниковыми». И выходить нельзя было ни на секунду, кроме трех-четырех мест. Задавал своей охране вопрос, сколько бы я прожил, если бы вышел в Могадишо в одиночку, сам по себе, и получил ответ: 30 секунд, максимум минуту. Так что выбора нет: или с охраной, или не выходишь в город. Или выходишь, но не возвращаешься. Хотя терроризм есть везде…









- Принято считать, что опасны те страны, где идет война. Но очень часто степень этой опасности в СМИ преувеличена. Мой принцип – не лезть на рожон в те места, где проходит линия фронта, где стреляют, похищают и т.д. В каждой стране есть место, где спокойно, я его нахожу, нанимаю гида или группу, которая организует безопасность, и исследую. Был в Кабуле целый день, но особой опасности не ощущал. Йемен, где воюют не первый год, был абсолютно нормальным, но я находился вдалеке от мест боев. Хотя когда въезжаешь в такие государства, то немного потряхивает: типа, что я делаю, с ума я сошел? А потом – ничего. Допустим, Ливия. В столице Триполи спокойно гулял с гидом до двух ночи по городу, пили кофе, фотографировали без проблем. То же самое и в Дамаске. Друзья думали, я рехнулся туда соваться, а я без всякой опаски сидел вечерами на улице, курил кальян и смотрел на прохожих.





- Некоторые страны ты не можешь посещать в одиночку, только с организованной группой. Например, КНДР. Я там побывал в сентябре 2016 года. Это все равно, что путешествовать на машине времени в прошлое, в 70-е годы 20-го века – самое раннее мое детство. Пионеры ходят в красных галстуках, памятники лидерам везде, все читают одну газету, в которой рассказывается, как партия добивается новых высот. У всех туристов одна программа, организованная, но кормили хорошо качественной корейской едой. Все живут в одной гостинице, которая находится на речном острове, выйти можно только в сопровождении гида. Нас возили в основном по местам революционных свершений династии Кимов. Ее зачинатели Ким Ир Сен и Ким Чен Ир похоронены вместе в одном мавзолее, там стоят им огромные памятники, еще большие памятники – идеям чучхе, тамошней разновидности социализма. Потом мы посещали музей скульптур социализма, мастерские по изготовлению этих скульптур, магазины с тематическими сувенирами. Ну, и свозили на 36-ю параллель, где проходит демаркационная линия и откуда в нескольких сотнях метров видна Южная Корея. Страшновато ли было? Нисколько! Все почему-то боятся Северную Корею. Но я по опыту могу сказать, что это, наверное, самая безопасная страна на земле в плане того, что уличной преступности вовсе не существует. Единственная опасность грозит тому, кто в припадке непонятных чувств попытается своровать национальный флаг или плакат или другие предметы национального достояния, как сделал один американец. Тогда, конечно, попадешь в тюрьму. Но если не быть идиотом, то проблем не будет!





Ну и, наконец, где она «дыра мира»?





- Если с точки зрения бедности, то это Бангладеш – страна, куда я бы никогда не вернулся. Столица Дакка - это кошмар! Много миллионов человек, скопившиеся в одном маленьком городе, полная беднота, все забито людьми, рикшами, коровами, овцами. Везде грязь, вонь и прочие «прелести». Пять километров в автомобиле едешь три часа, пробираясь через это столпотворение.





А с точки зрения удаленности от цивилизации такая дыра – Питкэрн. Это британский островок в центре Тихого океана, который обживали мятежники с корабля «Баунти», их десятилетиями так никто и не мог найти. И сейчас туда несколько суток идти кораблем от ближайшей земли, а население – меньше 40 человек.





Руслан Марголин

Минчанин, живет в Нью-Йорке. Родители живут и сейчас в Минске. В 1991 году поступил в иняз, после первых курсов выиграл стипендию на обучение в университете в США, отучился, потом работал пару лет, поступил в Нью-Йорке на степень магистра экономики, работал трейдером на Уолл-стрит. Последние пять лет – в путешествиях.



