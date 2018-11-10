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Трое белорусов побывали в космосе и только один – во всех странах мира. Кто он?
В октябре на страничке в Фейсбуке Руслан Марголин объявил о том, что стал первым и единственным белорусом, посетившим все 193 страны, признанные Организацией Объединенных Наций. 193-й по счету стал Йемен, где, как мы знаем из теленовостей, идет гражданская война.
Автор записи уточняет, что в мире больше космонавтов, чем тех, кто проехал по всем государствам Земли. А на его сайте
«Принял решение посвятить себя путешествиям из простого соображения: зачем ждать 70-80 лет, когда не сможешь подниматься в горы? Лучше потратить сбережения сейчас, а дальше видно будет. Всегда можно найти работу. Не всегда можно залезть на гору», - заразительно аргументирует 45-летний мужчина.
Руслан Марголин ответил на вопросы
- Никогда со списками стран не бегал, штампы в паспорте, чтобы просто «отметиться», не собирал. Просто так получилось, что я посетил все страны мира. Первоначально такой цели не было. Мне интересно посмотреть каждую страну. Прежде чем приехать, собираю о ней информацию, изучаю достопримечательности, обращаю внимание на Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, на ландшафты, природное разнообразие, затем планирую визит. Если же говорить о начальном импульсе, то я такого не припомню по той причине, что путешествовал, как теперь кажется, всегда. И пять лет назад начал это делать беспрерывно. К тому моменту у меня было уже 70 посещенных стран, и тогда промелькнула мысль о том, что можно бы «освоить» и всю карту мира. Но окончательно эта идея оформилась к тому моменту, когда оставалось навестить стран 20. До этого я просто шел за достопримечательностями, за местами, которые хотелось посетить.
- Принято считать, что опасны те страны, где идет война. Но очень часто степень этой опасности в СМИ преувеличена. Мой принцип – не лезть на рожон в те места, где проходит линия фронта, где стреляют, похищают и т.д. В каждой стране есть место, где спокойно, я его нахожу, нанимаю гида или группу, которая организует безопасность, и исследую. Был в Кабуле целый день, но особой опасности не ощущал. Йемен, где воюют не первый год, был абсолютно нормальным, но я находился вдалеке от мест боев. Хотя когда въезжаешь в такие государства, то немного потряхивает: типа, что я делаю, с ума я сошел? А потом – ничего. Допустим, Ливия. В столице Триполи спокойно гулял с гидом до двух ночи по городу, пили кофе, фотографировали без проблем. То же самое и в Дамаске. Друзья думали, я рехнулся туда соваться, а я без всякой опаски сидел вечерами на улице, курил кальян и смотрел на прохожих.
Ну и, наконец, где она «дыра мира»?
- Если с точки зрения бедности, то это Бангладеш – страна, куда я бы никогда не вернулся. Столица Дакка - это кошмар! Много миллионов человек, скопившиеся в одном маленьком городе, полная беднота, все забито людьми, рикшами, коровами, овцами. Везде грязь, вонь и прочие «прелести». Пять километров в автомобиле едешь три часа, пробираясь через это столпотворение.
А с точки зрения удаленности от цивилизации такая дыра – Питкэрн. Это британский островок в центре Тихого океана, который обживали мятежники с корабля «Баунти», их десятилетиями так никто и не мог найти. И сейчас туда несколько суток идти кораблем от ближайшей земли, а население – меньше 40 человек.
Руслан Марголин
Минчанин, живет в Нью-Йорке. Родители живут и сейчас в Минске. В 1991 году поступил в иняз, после первых курсов выиграл стипендию на обучение в университете в США, отучился, потом работал пару лет, поступил в Нью-Йорке на степень магистра экономики, работал трейдером на Уолл-стрит. Последние пять лет – в путешествиях.
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В октябре на страничке в Фейсбуке Руслан Марголин объявил о том, что стал первым и единственным белорусом, посетившим все 193 страны, признанные Организацией...
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