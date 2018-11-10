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На участников акции в память о жертвах обрушения упал балкон
Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе.
Как
Инцидент произошел на бульваре Гарибальди во время шествия жителей города в память о восьми жертвах обрушения домов, которое произошло в начале недели.
Отметим, что 5 ноября в центре Марселя, в квартале Ноайль, обрушились два здания, имеющих общую стену.
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Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе.
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