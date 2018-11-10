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На участников акции в память о жертвах обрушения упал балкон

11.11.2018 18:15 — Разное | Партизан  
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Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на службу спасения.

Инцидент произошел на бульваре Гарибальди во время шествия жителей города в память о восьми жертвах обрушения домов, которое произошло в начале недели.

Отметим, что 5 ноября в центре Марселя, в квартале Ноайль, обрушились два здания, имеющих общую стену.


 
 
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Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе.
 
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