На участников акции в память о жертвах обрушения упал балкон

передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на службу спасения. КакOxu.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на службу спасения.





Инцидент произошел на бульваре Гарибальди во время шествия жителей города в память о восьми жертвах обрушения домов, которое произошло в начале недели.





Отметим, что 5 ноября в центре Марселя, в квартале Ноайль, обрушились два здания, имеющих общую стену.



