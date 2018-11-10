Хоккейный «Брест» остался без главного тренера

Новым главным тренеров минчан стал Андрей Сидоренко, который также возглавляет и национальную сборную. А вот помогать ему будут Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко - такую информацию подтвердил столичный клуб. Оба они отозваны со своих постов в других командах. Заметим, что Андрей Ковалев уже работал в «Динамо» и даже был там главным тренером. Но большого кредита доверия не получил.



