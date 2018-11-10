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Хоккейный «Брест» остался без главного тренера
Кадровые перестановки в минском «Динамо» оставили без главного тренера хоккейный «Брест».
Новым главным тренеров минчан стал Андрей Сидоренко, который также возглавляет и национальную сборную. А вот помогать ему будут Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко - такую информацию подтвердил столичный клуб. Оба они отозваны со своих постов в других командах. Заметим, что Андрей Ковалев уже работал в «Динамо» и даже был там главным тренером. Но большого кредита доверия не получил.
Таким образом, ХК «Брест» остался без главного тренера. Временно исполняющим его обязанности в ближайших матчах вновь будет Александр Ходин, который уже возглавлял команду в концовке прошлого сезона и на Турнире развития, пишет
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Кадровые перестановки в минском «Динамо» оставили без главного тренера хоккейный «Брест».
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