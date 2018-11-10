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Коммунист Атаманов о визите аналитиков США в Беларусь: Надо осторожно подходить к американскому лицемерию!

11.11.2018 18:03 — Разное | Партизан  
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Второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов в эфире «Беларусь 1» нервно отреагировал на встречу Александра Лукашенко с аналитиками США. Он, очевидно, обеспокоен.

«Американцев мы знаем давно. Это они назвали нас последней диктатурой Европы! Они ввели более 62 санкций против нашей страны. И тут вдруг — да.

Посмотрите, что в мире происходит. Они отслеживают политическую конъюнктуру, и с учетом конфронтации и с Россией, и с Китае, им нужно на Западе очередной союзник в виде Украины. А у нас не получается. Так это каким-то образом показать, что они нас уважают. Сначала приехал советник по национальной безопасности, сейчас пять человек, представляющих аналитические структуры…

Нужно очень осторожно подходить к американскому лицемерию. Они уже достали весь мир своим лицемерием, и там, где им выгодно, говорят, что надо. А где невыгодно — строят военно-морские и военно-авиационные базы. 860 баз по всему миру — и они будут о мире говорить?!»


Георгий Атаманов. Второй секретарь ЦК КПБ.

Родился в 1950 году в России. Окончил истфак Мордовского государственного университета, Московскую военно-политическую академию, юрфак БГУ. Служил в Афганистане в качестве заместителя командира по политической части.


 
 
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Второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов в эфире «Беларусь 1» нервно отреагировал на встречу Александра Лукашенко с аналитиками США. Он, очевидно, обеспокоен.
 
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