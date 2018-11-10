Выяснилось, что с помощью смартфона можно смотреть сквозь стены









То, как можно следить за квартирой с помощью радиосигналов беспроводного интернета, обычного смартфона и разработанного ПО, показали ученые из команды Янцзы Чжу из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.





В отличие от предыдущих подобных исследований, в которых необходимо было контролировать WiFi-роутер или иметь специальные антенны, Чжу и коллегам понадобилось всего лишь измерить силу WiFi-сигналов. Хотя из-за сложного отражения этих радиоволн стенами, окнами, дверями и людьми нельзя получить ясной картины происходящего внутри квартиры, этот способ, тем не менее, позволяет получить приблизительные данные о положении человека, передает автор публикации.





"Ученые могут распознать, движется ли человек, встает он или садится, открывает ли дверь. Если иметь в распоряжении план квартиры, эту информацию можно на нем показать", - говорится в статье.





"Правда, необходимо, чтобы "шпион" нашел место расположения роутера, - отмечает Дёнгес. - Для этого ему нужно несколько раз пройти перед зданием с мобильным телефоном. (...) Несколько роутеров в одной квартире еще больше повышают надежность этой системы".





Реально работающих механизмов защиты против такого шпионажа не много. Самым многообещающим является обеспечение сигнала Wi-Fi искусственными помехами, передает Handelsblatt.



