ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выяснилось, что с помощью смартфона можно смотреть сквозь стены

11.11.2018 18:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
"Чтобы шпионить за квартирой с улицы, достаточно правильного программного обеспечения и обычного смартфона. Механизмов защиты практически нет", - сообщает Инопресса со ссылкой на Handelsblatt .



То, как можно следить за квартирой с помощью радиосигналов беспроводного интернета, обычного смартфона и разработанного ПО, показали ученые из команды Янцзы Чжу из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

В отличие от предыдущих подобных исследований, в которых необходимо было контролировать WiFi-роутер или иметь специальные антенны, Чжу и коллегам понадобилось всего лишь измерить силу WiFi-сигналов. Хотя из-за сложного отражения этих радиоволн стенами, окнами, дверями и людьми нельзя получить ясной картины происходящего внутри квартиры, этот способ, тем не менее, позволяет получить приблизительные данные о положении человека, передает автор публикации.

"Ученые могут распознать, движется ли человек, встает он или садится, открывает ли дверь. Если иметь в распоряжении план квартиры, эту информацию можно на нем показать", - говорится в статье.

"Правда, необходимо, чтобы "шпион" нашел место расположения роутера, - отмечает Дёнгес. - Для этого ему нужно несколько раз пройти перед зданием с мобильным телефоном. (...) Несколько роутеров в одной квартире еще больше повышают надежность этой системы".

Реально работающих механизмов защиты против такого шпионажа не много. Самым многообещающим является обеспечение сигнала Wi-Fi искусственными помехами, передает Handelsblatt.


 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Чтобы шпионить за квартирой с улицы, достаточно правильного программного обеспечения и обычного смартфона. Механизмов защиты практически нет", -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представитель госдепа США раскритиковал Россию в связи с выборами в ДНР и ЛНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика