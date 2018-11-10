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На понедельник прогнозируют погоду с сильным ветром

11.11.2018 18:46 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
В ближайшие сутки, 12 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Также синоптики прогнозируют слабый гололед, ночью и утром местами туман.

Ветер будет юго-восточный порывистый, днем ​​в отдельных районах сильный до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем — 1-7 выше нуля. На юго-западе страны будет относительно тепло — 8-11 градусов со знаком плюс, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
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В ближайшие сутки, 12 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
 
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