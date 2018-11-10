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На понедельник прогнозируют погоду с сильным ветром
Фото из открытых источников
Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем — 1-7 выше нуля. На юго-западе страны будет относительно тепло — 8-11 градусов со знаком плюс, передает
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В ближайшие сутки, 12 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
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