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Выставка "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылась в Париже

11.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Международный выставочный проект "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылся в Париже. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Франции.
 
 
 
Выставку презентовал посол Беларуси во Франции Павел Латушко. По его мнению, символично, что проект открылся в дни празднования 100-летнего юбилея с момента окончания Первой мировой войны - "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" как раз подчеркивает ценность межнационального мира и межконфессионального согласия для белорусского народа. На территории страны много столетий в согласии проживают представители различных религиозных конфессий, поэтому сегодня опыт Беларуси становится особенно востребованным в мире.
 
Выставка "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылась в Париже
 
Также Павел Латушко подчеркнул: Беларусь страдала от войн, но никогда не инициировала их. "С нашей земли никогда не начнется война. И сегодня белорусский флаг развевается среди флагов других стран у Триумфальной арки и в храме Нотр-Дам в Париже как символ признания роли и жертв белорусского народа в Первой мировой войне", - сказал он.
 
Проект был подготовлен постоянным представительством Беларуси при ЮНЕСКО совместно с Национальным историческим музеем страны. Почетный патронат над проектом принял министр иностранных дел Беларуси, председатель Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО Владимир Макей.
 
 
 
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Международный выставочный проект "Беларусь. Рэлігія. Талерантнасць" открылся в Париже. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Франции.
 
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