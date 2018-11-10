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Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

11.11.2018 19:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Эпохальная дата окрасила середину недели в красный. 7 ноября 101 год назад ход мировой истории изменился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этот день были заложены основы для национального возрождения многих народов, в том числе белорусского. И потому в нашей стране это государственный праздник. Праздник мира и истинных прав человека, как охарактеризовал его Президент. И можно сколько угодно говорить «а вот если бы». История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Давайте помнить, а не переписывать, делать выводы, а не открещиваться. И использовать каждый шанс для светлого будущего.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

К праздникам (и особенно к 7 ноября) у нас принято дарить подарки. Приятные открытия обновленных предприятий, новых школ, детских садов, театров, спортивных площадок начались еще на прошлой неделе и продолжались вплоть до наступления красного дня календаря. Что ни день – несколько новых объектов.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Заглавный подарок в 2018 году выделить несложно: мост через Припять вновь соединил Туров и Житковичи. 888 метров нового дорожного полотна. Звучит как будто бы прозаично. Но не для тех, кто почти год был вынужден передвигаться на понтонной и паромной переправах. Или давать круг в 300 километров по объездной дороге.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

190-метровый монолитный пролет дал трещину 7 декабря 2017 года. И вот на неделе, 6 ноября, мост открыт с участием главы государства.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Тысяча тонн общего веса (а значит, на три с половиной легче предшественника) и уникальная технология (металлоконструкции монтировали на 20-метровой высоте).

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Местным жителям всё ещё не верится, что проблемный путь через Припять уже в прошлом. В памяти по-прежнему понтонная переправа. Только с марта по ноябрь ей воспользовались полмиллиона транспортных средств. А паром совершал по 900 рейсов ежемесячно.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Жители вспоминают: аварийный мост чуть было не привел к региональному коллапсу. Ведь на работу, к врачам, по личным делам жители Турова и Житкович ездят каждый день. А здесь такая полоса препятствий.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Анастасия Иванникова, СТВ:
Трещина в мосту через Припять появилась в декабре прошлого года. Для жителей организовали паромную переправу и понтон. Но ежедневный поток – а это сотни машин в обе стороны – дал понять: решать проблему нужно как можно быстрее. Уже сегодня можно видеть результат. Новый мост стал настоящим подарком к 7 ноября.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Сделали в предельно короткие сроки, но это никак не сказалось на качестве – тут же добавляют дорожники. Важность транспортного коридора подтверждают цифры. Только в летний период интенсивность движения достигает 2800 автомобилей в сутки. Из них до 40% грузовых. А вот окончательная стоимость реконструкции составила 35 млн рублей. Сэкономили тоже не в ущерб.

Александр Лукашенко открыл новый мост через Припять

Аварийный мост взорвали в конце мая. Тогда сохранили пойменные пролеты, а 190 метров центрального участка уничтожили.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Сегодня эти «взрывные» кадры уже история. Но история, которую уж точно не хотелось бы пережить вновь на других проблемных объектах. Лучше предупредить.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Всего в Беларуси более 5 тысяч мостов. Суммарная протяженность – 184 километра. Сюда входят сооружения на республиканских и местных автомобильных дорогах. Критическое же состояние сейчас у двух. В «проблемном списке» – мост через Западную Двину возле Новополоцка и через Пину на автодороге Ивацевичи – Пинск – Столин. В работе уже и гомельский мост через Сож.

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И ведь такие важные и значимые подарки к 7 ноября уже давно стали традиционными.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Из года в год их ждут все белорусы. Да и как иначе. День Октябрьской революции Президент не зря назовет праздником мира и прав человека. А еще историей, которую нельзя забывать.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Об этом Александр Лукашенко упомянул и на встрече с американскими гостями.

Президент о 7 ноября: «Мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории»

И такая добрая праздничная традиция в эти дни охватила всю Беларусь.

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Еще один дорожный вопрос решили для жителей полесской глубинки.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Деревню Теребличи и райцентр связала усовершенствованная дорога. Теперь местных радует новое асфальтобетонное покрытие. Появилось взамен гравийного. Оценить успели даже именитые земляки.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Всё, праздник состоялся, обещание выполнено. Но на этом мы не останавливаемся. Теперь работаем с другими дорогами, у нас есть еще в лес дорога.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

А, к примеру, эта премьера порадовала всех минчан. Реконструкция малой сцены Молодежного театра длилась 9 лет. А сегодня здесь уже вовсю идут репетиции музыкального проекта.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

В новом образе предстал зрительный зал, гримерные, хореографический и репетиционные классы. А в будущем эта сцена станет своеобразной стартовой площадкой для молодых актеров и режиссеров. Премьерный спектакль пройдет уже 1 декабря. Стартуют с «Дружной семьи».

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А тем временем в Минской области появился свой исторический уголок.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

В Слуцке торжественно открыли зональный государственный архив – с читальным и выставочным залами.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Этакая «святая святых» для 400 тысяч уникальных документов. В открытом доступе сведения из 150 тысяч дел.

«Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко на открыти госархива в Слуцке

А это уже Могилев. Накануне праздника в Беларуси появилось новое промышленное направление.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Пробную партию технического углерода выпустил резидент СЭЗ «Могилев». Продукция предназначена для дальнейшего производства шин, пластиков, полимеров, искусственных волокон. Производство наукоемкое. К тому же, экспортоориентированное. На полную мощность предприятие планирует выйти в 2020 году.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Без подарков не остались жители Гомельского региона. В областном кардиологическом центре появился современный ангиографический комплекс, который позволит проводить более точные и сложные операции. А еще снизит лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Через некоторое время оборудование будет работать круглосуточно. А значит, шансы на выздоровление вырастают в разы.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Новоселье в эти праздничные дни отметили и 200 самых юных жителей Витебска. В самом молодом и быстро развивающемся микрорайоне города открыли детский сад. С собственным бассейном, отдельной группой для адаптации самых маленьких и компьютерным классом.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Не менее значимые подарки обещают жителям витебского района и в 2020 году: еще один детский сад и вторую школу.

О самых маленьких позаботились и в Гродно. В подарок к 7 ноября – областной ресурсный центр раннего вмешательства для комплексной реабилитации детей. И это вместо простых кабинетов на базе поликлиник.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

В центре есть комната кинезотерапии, два бассейна, гидромассаж, установлены тренажеры для развития моторики, беговые дорожки, велосипеды – всё по прогрессивным технологиям. Которые, кстати, самые маленькие уже оценили.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Вот и десятимесячная Ева с удовольствием ныряет в сухой бассейн с яркими шариками. Игра с пользой для здоровья –говорит мама: и мышцы ребенка тонизирует, и напряжение снимает.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Татьяна Мармыш:
Всё очень удобно сделано для детей, для мам, для нашего удобства. Бассейн очень нам нравится.

Добрые слова и улыбки, хорошие впечатления и положительные эмоции. Именно такими запомнились праздничные дни. А не в этом ли главный смысл праздника? Который, к тому же, в очередной раз напоминает, как важен мир на родной земле.
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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Эпохальная дата окрасила середину недели в красный. 7 ноября 101 год назад ход мировой истории изменился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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