|
Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?
Новости Беларуси. Эпохальная дата окрасила середину недели в красный. 7 ноября 101 год назад ход мировой истории изменился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этот день были заложены основы для национального возрождения многих народов, в том числе белорусского. И потому в нашей стране это государственный праздник. Праздник мира и истинных прав человека, как охарактеризовал его Президент. И можно сколько угодно говорить «а вот если бы». История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Давайте помнить, а не переписывать, делать выводы, а не открещиваться. И использовать каждый шанс для светлого будущего.
К праздникам (и особенно к 7 ноября) у нас принято дарить подарки. Приятные открытия обновленных предприятий, новых школ, детских садов, театров, спортивных площадок начались еще на прошлой неделе и продолжались вплоть до наступления красного дня календаря. Что ни день – несколько новых объектов.
Заглавный подарок в 2018 году выделить несложно: мост через Припять вновь соединил Туров и Житковичи. 888 метров нового дорожного полотна. Звучит как будто бы прозаично. Но не для тех, кто почти год был вынужден передвигаться на понтонной и паромной переправах. Или давать круг в 300 километров по объездной дороге.
190-метровый монолитный пролет дал трещину 7 декабря 2017 года. И вот на неделе, 6 ноября, мост открыт с участием главы государства.
Тысяча тонн общего веса (а значит, на три с половиной легче предшественника) и уникальная технология (металлоконструкции монтировали на 20-метровой высоте).
Местным жителям всё ещё не верится, что проблемный путь через Припять уже в прошлом. В памяти по-прежнему понтонная переправа. Только с марта по ноябрь ей воспользовались полмиллиона транспортных средств. А паром совершал по 900 рейсов ежемесячно.
Жители вспоминают: аварийный мост чуть было не привел к региональному коллапсу. Ведь на работу, к врачам, по личным делам жители Турова и Житкович ездят каждый день. А здесь такая полоса препятствий.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Сделали в предельно короткие сроки, но это никак не сказалось на качестве – тут же добавляют дорожники. Важность транспортного коридора подтверждают цифры. Только в летний период интенсивность движения достигает 2800 автомобилей в сутки. Из них до 40% грузовых. А вот окончательная стоимость реконструкции составила 35 млн рублей. Сэкономили тоже не в ущерб.
Аварийный мост
Сегодня эти «взрывные» кадры уже история. Но история, которую уж точно не хотелось бы пережить вновь на других проблемных объектах. Лучше предупредить.
И ведь такие важные и значимые подарки к 7 ноября уже давно стали традиционными.
Из года в год их ждут все белорусы. Да и как иначе. День Октябрьской революции Президент не зря назовет праздником мира и прав человека. А еще историей, которую нельзя забывать.
Об этом Александр Лукашенко упомянул и на встрече с американскими гостями.
И такая добрая праздничная традиция в эти дни охватила всю Беларусь.
Еще один дорожный вопрос решили для жителей полесской глубинки.
Деревню Теребличи и райцентр связала усовершенствованная дорога. Теперь местных радует новое асфальтобетонное покрытие. Появилось взамен гравийного. Оценить успели даже именитые земляки.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
А, к примеру, эта премьера порадовала всех минчан.
В новом образе предстал зрительный зал, гримерные, хореографический и репетиционные классы. А в будущем эта сцена станет своеобразной стартовой площадкой для молодых актеров и режиссеров. Премьерный спектакль пройдет уже 1 декабря. Стартуют с «Дружной семьи».
А тем временем в Минской области появился свой исторический уголок.
В Слуцке торжественно открыли зональный государственный архив – с читальным и выставочным залами.
Этакая «святая святых» для 400 тысяч уникальных документов. В открытом доступе сведения из 150 тысяч дел.
А это уже Могилев. Накануне праздника в Беларуси появилось новое промышленное направление.
Пробную партию технического углерода выпустил резидент СЭЗ «Могилев». Продукция предназначена для дальнейшего производства шин, пластиков, полимеров, искусственных волокон. Производство наукоемкое. К тому же, экспортоориентированное. На полную мощность предприятие планирует выйти в 2020 году.
Без подарков не остались жители Гомельского региона. В областном кардиологическом центре появился современный ангиографический комплекс, который позволит проводить более точные и сложные операции. А еще снизит лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Через некоторое время оборудование будет работать круглосуточно. А значит, шансы на выздоровление вырастают в разы.
Новоселье в эти праздничные дни отметили и 200 самых юных жителей Витебска. В самом молодом и быстро развивающемся микрорайоне города открыли детский сад. С собственным бассейном, отдельной группой для адаптации самых маленьких и компьютерным классом.
Не менее значимые подарки обещают жителям витебского района и в 2020 году: еще один детский сад и вторую школу.
О самых маленьких позаботились и в Гродно. В подарок к 7 ноября – областной ресурсный центр раннего вмешательства для комплексной реабилитации детей. И это вместо простых кабинетов на базе поликлиник.
В центре есть комната кинезотерапии, два бассейна, гидромассаж, установлены тренажеры для развития моторики, беговые дорожки, велосипеды – всё по прогрессивным технологиям. Которые, кстати, самые маленькие уже оценили.
Вот и десятимесячная Ева с удовольствием ныряет в сухой бассейн с яркими шариками. Игра с пользой для здоровья –говорит мама: и мышцы ребенка тонизирует, и напряжение снимает.
Татьяна Мармыш:
Добрые слова и улыбки, хорошие впечатления и положительные эмоции. Именно такими запомнились праздничные дни. А не в этом ли главный смысл праздника? Который, к тому же, в очередной раз напоминает, как важен мир на родной земле.
Новости по теме
«Тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции
‡агрузка...
«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших
Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации
Крупное древнее поселение найдено в Китае
«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в Беларуси?
Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости
В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью
«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?
Новости Беларуси. Эпохальная дата окрасила середину недели в красный. 7 ноября 101 год назад ход мировой истории изменился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)