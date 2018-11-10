Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 выше нуля. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до плюс 8-11 градусов.
|
Сильные порывы ветра прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 ноября
11.11.2018 18:15 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 выше нуля. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до плюс 8-11 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)