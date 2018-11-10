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Сильные порывы ветра прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 ноября

11.11.2018 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Сильные порывы ветра прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 ноября
Фото из открытых источников

Сильные порывы ветра прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 ноября Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
В понедельник, 12 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман. Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 выше нуля. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до плюс 8-11 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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