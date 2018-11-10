Нашли вора, который похитил 24 туи с проспекта Победителей в Минске

Похищение туй произошло в период со 2 по 5 ноября. Ранее правоохранители говорили, что пойти на такое преступление могли "какие-то отчаянные люди", так как территория, где росли деревья, находится в зоне обзора камер видеонаблюдения.









Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. На него заведено дело по ч.1 ст. 205 УК — наказание от общественных работ и штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет.



