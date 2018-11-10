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Работающих пенсионеров в Минске становится всё меньше

11.11.2018 19:55 — Разное | Партизан  
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В Минске сокращается число людей, которые продолжают работать на пенсии. По состоянию на начало ноября в столице было 173 402 таких пенсионера, сообщает TUT.by со ссылкой на комитет труда, занятости и соцзащиты Мингорисполкома. В начале апреля было 176 тысяч таких лиц, а в ноябре прошлого года — 174 120 человек.

Всего в городе 481 388 жителей с пенсионными удостоверениями, а работать продолжают 36% из них. И это наивысший показатель по стране. Средний размер всех пенсий в Минске — 406,32 рубля.

В целом по стране количество пенсионеров, которые работают, начало сокращаться еще раньше: в 2017 году их было 646 тысяч — на 20 тысяч меньше, чем в 2016 году.


Для такой категории пенсионеров планируют внести некоторые изменения. Например, они смогут получать компенсацию в три месячные зарплаты при расторжении трудового договора. Но это должно произойти из-за виновных действий нанимателя. Также профсоюзы выступают за перерасчет пенсий для лиц, которые работают на заслуженном отдыхе и со своей зарплаты продолжают платить взносы в ФСЗН.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сокращается число людей, которые продолжают работать на пенсии. По состоянию на начало ноября в столице было 173 402 таких пенсионера, сообщает TUT.by со ссылкой...
 
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