|
Работающих пенсионеров в Минске становится всё меньше
В Минске сокращается число людей, которые продолжают работать на пенсии. По состоянию на начало ноября в столице было 173 402 таких пенсионера, сообщает TUT.by со ссылкой на комитет труда, занятости и соцзащиты Мингорисполкома. В начале апреля было 176 тысяч таких лиц, а в ноябре прошлого года — 174 120 человек.
Всего в городе 481 388 жителей с пенсионными удостоверениями, а работать продолжают 36% из них. И это наивысший показатель по стране. Средний размер всех пенсий в Минске — 406,32 рубля.
В целом по стране количество пенсионеров, которые работают, начало сокращаться еще раньше: в 2017 году их было 646 тысяч — на 20 тысяч меньше, чем в 2016 году.
Для такой категории пенсионеров планируют внести некоторые изменения. Например, они смогут получать компенсацию в три месячные зарплаты при расторжении трудового договора. Но это должно произойти из-за виновных действий нанимателя. Также профсоюзы выступают за перерасчет пенсий для лиц, которые работают на заслуженном отдыхе и со своей зарплаты продолжают платить взносы в ФСЗН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске сокращается число людей, которые продолжают работать на пенсии. По состоянию на начало ноября в столице было 173 402 таких пенсионера, сообщает TUT.by со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)