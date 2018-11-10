Работающих пенсионеров в Минске становится всё меньше

Всего в городе 481 388 жителей с пенсионными удостоверениями, а работать продолжают 36% из них. И это наивысший показатель по стране. Средний размер всех пенсий в Минске — 406,32 рубля.





В целом по стране количество пенсионеров, которые работают, начало сокращаться еще раньше: в 2017 году их было 646 тысяч — на 20 тысяч меньше, чем в 2016 году.









Для такой категории пенсионеров планируют внести некоторые изменения. Например, они смогут получать компенсацию в три месячные зарплаты при расторжении трудового договора. Но это должно произойти из-за виновных действий нанимателя. Также профсоюзы выступают за перерасчет пенсий для лиц, которые работают на заслуженном отдыхе и со своей зарплаты продолжают платить взносы в ФСЗН.



