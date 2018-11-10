|
Alibaba заработал почти 10 млрд долларов за первый час распродаж на «день холостяка»
Крупнейший онлайн-ритейлер Alibaba начал распродажу на «день холостяка», которым в Китае считается 11 ноября. В этот день компания проводит самую большую распродажу на своих торговых площадках, предоставляя уникальные скидки в течение суток.
За первый час компания сообщила о выручку в 69 миллиардов юаней, что соответствует примерно 10 млрд долларов. Это на 21% больше, чем в прошлом году. При этом более половины суммы было собрано за первые 12 минут.
Как сообщает Alibaba в твиттере, за 10,5 часов распродажи, выручка достигла уже 20 млрд. долларов. Компания получила 657 миллионов заказов, что уже превышает показатель распродажи 2016 года.
Скидки на время распродажи предоставляет более 19 тыс. брендов из 75 стран.
В 2017 компания установила рекорд, получив за сутки выручку более 24 млрд. долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший онлайн-ритейлер Alibaba начал распродажу на «день холостяка», которым в Китае считается 11 ноября. В этот день компания проводит самую большую распродажу на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)