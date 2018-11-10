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Самолет компании Air Astana чудом не разбился в Португалии
Самолет авиакомпании Air Astana столкнулся с неполадками в небе над Португалией и чудом избежал катастрофы, сообщают португальские СМИ.
Самолет Embraer E190, принадлежащий казахстанскому перевозчику, возвращался в воскресенье из Португалии в Алматы после обслуживания сервисной компанией в пригороде Лиссабона.
Однако вскоре после взлета пилоты самолета отправили экстренный вызов: они потеряли контроль над самолетом. Власти Португалии подняли в небо два истребителя на случай ЧП.
Как свидетельствуют данные Flight Radar, самолет петлял в небе над Португалией некоторое время. Однако катастрофы удалось избежать: пилоты смогли экстренно посадить самолет в Беже.
Причины инцидента пока не известны. Известно, что на борту самолета было лишь шесть членов экипажа.
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Самолет авиакомпании Air Astana столкнулся с неполадками в небе над Португалией и чудом избежал катастрофы, сообщают португальские СМИ.
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