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Самолет компании Air Astana чудом не разбился в Португалии

11.11.2018 19:39 — Разное | Партизан  
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Самолет авиакомпании Air Astana столкнулся с неполадками в небе над Португалией и чудом избежал катастрофы, сообщают португальские СМИ.



Самолет Embraer E190, принадлежащий казахстанскому перевозчику, возвращался в воскресенье из Португалии в Алматы после обслуживания сервисной компанией в пригороде Лиссабона.

Однако вскоре после взлета пилоты самолета отправили экстренный вызов: они потеряли контроль над самолетом. Власти Португалии подняли в небо два истребителя на случай ЧП.

Как свидетельствуют данные Flight Radar, самолет петлял в небе над Португалией некоторое время. Однако катастрофы удалось избежать: пилоты смогли экстренно посадить самолет в Беже.

Причины инцидента пока не известны. Известно, что на борту самолета было лишь шесть членов экипажа.

 
 
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Самолет авиакомпании Air Astana столкнулся с неполадками в небе над Португалией и чудом избежал катастрофы, сообщают португальские СМИ.
 
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