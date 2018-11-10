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Больше 3 млн белорусов не хватает средств на минимальный набор товаров и услуг
В Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые располагаемые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 317,72 рубля.
Эти данные приводятся в «Статистическом ежегоднике Республики Беларусь, 2018 год».
При подсчете среднедушевого ресурса (дохода) берется общий объем доходов, разделенный на численность населения. Учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.
Для сравнения: в 2016-м среднедушевые располагаемые ресурсы 2 миллионов 719,2 тысячи белорусов, в 2015-м — 2 миллионов 112 тысяч человек, а в 2014-м — 1 миллиона 691,9 тысячи человек.
Напомним, численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в прошлом году
Число малоимущих в Беларуси растет третий год подряд.
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В Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг.
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