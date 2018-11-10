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Волейболистки "Минчанки" с поражения дебютировали в суперлиге чемпионата России

11.11.2018 20:16 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» с поражения дебютировали в суперлиге открытого чемпионата России.


Фото: vcminsk.com

11 ноября белоруски на тай-брейке уступили в гостях чемпиону России последних трех лет московскому «Динамо».

«Динамо» Москва — «Минчанка» — 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 23:25, 20:18).

В ближайших матчах «Минчанка» сыграет в гостях у «Динамо» из Казани (16 ноября) и дома против «Ленинградки» (25 ноября в 17.00 в СК «Уручье» по проспекту Независимости, 196). Скоро начнется продажа билетов в кассах спорткомплекса (стоимость 7 рублей).

 
 
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Волейболистки "Минчанки" с поражения дебютировали в суперлиге открытого чемпионата России.
 
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