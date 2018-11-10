Волейболистки «Минчанки» с поражения дебютировали в суперлиге открытого чемпионата России.



Фото: vcminsk.com

11 ноября белоруски на тай-брейке уступили в гостях чемпиону России последних трех лет московскому «Динамо».

«Динамо» Москва — «Минчанка» — 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 23:25, 20:18).

В ближайших матчах «Минчанка» сыграет в гостях у «Динамо» из Казани (16 ноября) и дома против «Ленинградки» (25 ноября в 17.00 в СК «Уручье» по проспекту Независимости, 196). Скоро начнется продажа билетов в кассах спорткомплекса (стоимость 7 рублей).