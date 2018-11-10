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Нападающий минского "Динамо": "Думаю, разорвем этот "Трактор"

11.11.2018 20:14 — Разное | Tut.by  
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Нападающий минского «Динамо» Илья Литвинов рассказал официальному сайту клуба о первой тренировке клуба с новым главным тренером Андреем Сидоренко.


Фото: hcdinamo.by

— Андрей Михайлович сказал, что нужно подтягивать все игровые аспекты. Думаю, скоро со всем справимся. Я уже познакомился с тренером в сборной. Будет чуть легче: извлек для себя некоторые моменты. Отмечу, что сейчас тренер русскоязычный. Это может пойти на пользу, ведь перевод порой не всегда на сто процентов передает оригинал. Хотя у меня и неплохо с английским.

— Как оценишь свое физическое состояние?

— Все отлично. Игры — это всегда эмоции. Порой бывает непросто в условиях плотного графика, но в моем возрасте надо играть и еще раз играть:)

— Что думаешь о «Тракторе»?

— Наша задача — выйти и показать уверенность, злость, проявить характер. Думаю, мы разорвем этот «Трактор» на радость зрителям! Нужно и, чтобы у нового тренера был удачный дебют. Призываю болельщиков поддержать нас. На турнире сборной на «Чижовка-Арене» была отличная атмосфера. И завтра тоже ждем полные трибуны!

 
 
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Нападающий минского "Динамо" Илья Литвинов рассказал о первой тренировка клуба с новым главным тренером Андреем Сидоренко.
 
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