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Андрей Сидоренко официально назначен главным тренером ХК «Динамо-Минск»

11.11.2018 20:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Андрей Сидоренко официально назначен главным тренером ХК «Динамо-Минск»
БЕЛТА

Контракты со всеми специалистами заключены до конца этого сезона. 

Новый главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко родился в Чебаркуле. Воспитанник челябинской школы хоккея. В 1979 году в составе молодежной сборной СССР Сидоренко выиграл чемпионат мира. Тренерскую карьеру он начинал в минском «Динамо», несколько раз выигрывал чемпионат Беларуси (1993-95) и становился серебряным призером (96). В июле текущего года он стал у руля национальной хоккейной сборной. 

Андрей Ковалев – один из лучших нападающих в истории нашего хоккея. В чемпионатах СССР сыграл 338 матчей, в которых забросил 153 шайбы и отдал 245 результативных передач. Провел несколько сезонов в лигах Северной Америки, выступал в немецких и швейцарских клубах. С именем Ковалева связаны «золотые» годы национальной хоккейной сборной.  

Дмитрий Кравченко – известный в Беларуси специалист по работе с резервом и развитию игроков. Эти его качества будут востребованы в «Динамо», где собрано много перспективных хоккеистов, кроме того, в его круг обязанностей войдет работа с защитой, сообщили в ХК «Динамо». 

Андрей Сидоренко официально назначен главным тренером ХК «Динамо-Минск»
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Теги: Минск
 
 
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В новый тренерский штаб «зубров», помимо Сидоренко, вошли также Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко.
 
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