Андрей Сидоренко официально назначен главным тренером ХК «Динамо-Минск»

Контракты со всеми специалистами заключены до конца этого сезона.

Новый главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко родился в Чебаркуле. Воспитанник челябинской школы хоккея. В 1979 году в составе молодежной сборной СССР Сидоренко выиграл чемпионат мира. Тренерскую карьеру он начинал в минском «Динамо», несколько раз выигрывал чемпионат Беларуси (1993-95) и становился серебряным призером (96). В июле текущего года он стал у руля национальной хоккейной сборной.

Андрей Ковалев – один из лучших нападающих в истории нашего хоккея. В чемпионатах СССР сыграл 338 матчей, в которых забросил 153 шайбы и отдал 245 результативных передач. Провел несколько сезонов в лигах Северной Америки, выступал в немецких и швейцарских клубах. С именем Ковалева связаны «золотые» годы национальной хоккейной сборной.