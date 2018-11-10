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Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»
Новости Беларуси. Вторая взлетно-посадочная полоса, без преувеличения, – национальная стройка. Пока неофициально, но уже смело можно говорить, что и этот объект – осенний подарок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Процент готовности – 99.
В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт? Как проконтролировать беспилотники? На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Эти же технологии постепенно переходят в наши областные аэропорты. Впервые с этого года и даже в зимний период они у нас будут функционировать, будут выполняться полеты круглогодично, более 170 рейсов будет выполнено из областных аэропортов по популярным туристическим направлениям.
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Запустили пилотный проект совместно с Белпочтой, который предусматривает доставку «Белпочтой» через беспилотники почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим многие технологии, идеи откатать, посмотреть, где узкие места и более массово внедрять. Это будущее, и чем раньше мы снимем любые барьеры для их развития, тем больше конкурентных преимуществ мы получим.
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Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»
Новости Беларуси. Вторая взлетно-посадочная полоса, без преувеличения, – национальная стройка. Пока неофициально, но уже смело можно говорить, что и этот объект –...
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