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Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

11.11.2018 20:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вторая взлетно-посадочная полоса, без преувеличения, – национальная стройка. Пока неофициально, но уже смело можно говорить, что и этот объект – осенний подарок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Процент готовности – 99.

В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт? Как проконтролировать беспилотники? На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Национальный аэропорт сейчас внедряет систему сдачи багажа пассажиром самостоятельно – самостоятельная регистрация багажа DROP-OFF. То есть стойки саморегистрации: пассажир сможет не только зарегистрироваться на рейс сам, но еще и самостоятельно сдать багаж.

Юлия Огнева:
То есть этого еще нет, но будет.

Артем Сикорский:
Это будет в ближайшее время.

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Эти же технологии постепенно переходят в наши областные аэропорты. Впервые с этого года и даже в зимний период они у нас будут функционировать, будут выполняться полеты круглогодично, более 170 рейсов будет выполнено из областных аэропортов по популярным туристическим направлениям.

Юлия Огнева:
Для удобства пассажиров будет еще и новый аэровокзальный комплекс?

Артем Сикорский:
Сейчас ведется текущая работа по реконструкции действующего аэровокзального комплекса для расширения его пропускной способности. Прорабатывается вся необходимая проектно-сметная документация по строительству нового терминала на территории Национального аэропорта «Минск». Есть план начать это строительство после завершения II Европейских игр и закончить к чемпионату мира по хоккею.

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Юлия Огнева:
Широкое распространение получают беспилотные летательные аппараты. Создают они вам проблему?

Артем Сикорский:
Безусловно, сейчас будем усиливать контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов. Но контроль – это всего лишь средство. А наша цель – создать комфортные условия для операторов беспилотных систем массового применения.

Новый аэровокзальный комплекс, система регистрации багажа DROP-OFF и доставка почты беспилотниками. Что готов предложить Национальный аэропорт «Минск»

Запустили пилотный проект совместно с Белпочтой, который предусматривает доставку «Белпочтой» через беспилотники почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим многие технологии, идеи откатать, посмотреть, где узкие места и более массово внедрять. Это будущее, и чем раньше мы снимем любые барьеры для их развития, тем больше конкурентных преимуществ мы получим.

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Новости Беларуси. Вторая взлетно-посадочная полоса, без преувеличения, – национальная стройка. Пока неофициально, но уже смело можно говорить, что и этот объект –...
 
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