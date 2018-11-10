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Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика

11.11.2018 20:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда на второй взлетке приземлится первый самолет? В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт «Минск»? Как проконтролировать беспилотники? Об этом и не только – в большом интервью «Недели» с директором Департамента по авиации Артемом Сикорским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика

Юлия Огнева, СТВ:
Артем Игоревич, погода летная или все-таки нелетная сегодня – туман?

Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Наверное, не совсем правильно говорить – летная или нелетная: почти всегда бывает летная. Бывают просто условия, при которых выполнение полета будет в той или иной степени небезопасным.

Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика

Юлия Огнева:
Вот я человек, который боится летать. Можете меня убедить в том, что этого делать не стоит?

Артем Сикорский:
Я действительно горжусь нашими летчиками. Это очень профессиональные, высокоподготовленные специалисты. Есть даже школа, она еще со времен Советского Союза была, оставалась. И даже когда началась эксплуатация современных, новых авиалайнеров, эта школа, почерк белорусских авиаторов остался.

Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года

В настоящее время летный состав Беларуси не проходит подготовку, но это наша цель, к которой мы хотели бы прийти, потому что видим, что в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом летного состава, потому что парк национального авиационного перевозчика, парк грузовых авиационных компаний расширяются. Приходят на рынок новые компании: такие, как, например, операторы бизнес-авиации, вертолетные перевозчики, то есть потребность в авиационных кадрах, в летном составе, кабинном персонале, в инженерно-техническом, диспетчерском персонале постоянно возрастает.

Юлия Огнева:
Эта какая-то далекая перспектива или уже можно будет говорить о среднесрочной?

Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика

Артем Сикорский:
Это ближайшие и среднесрочные планы.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Когда на второй взлетке приземлится первый самолет? В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт «Минск»? Как проконтролировать...
 
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