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Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика
Новости Беларуси. Когда на второй взлетке приземлится первый самолет? В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт «Минск»? Как проконтролировать беспилотники? Об этом и не только – в большом интервью «Недели» с директором Департамента по авиации Артемом Сикорским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
В настоящее время летный состав Беларуси не проходит подготовку, но это наша цель, к которой мы хотели бы прийти, потому что видим, что в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом летного состава, потому что парк национального авиационного перевозчика, парк грузовых авиационных компаний расширяются. Приходят на рынок новые компании: такие, как, например, операторы бизнес-авиации, вертолетные перевозчики, то есть потребность в авиационных кадрах, в летном составе, кабинном персонале, в инженерно-техническом, диспетчерском персонале постоянно возрастает.
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
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Потребность в кадрах постоянно возрастает. Директор Департамента по авиации о проблемах и задачах национального авиаперевозчика
Новости Беларуси. Когда на второй взлетке приземлится первый самолет? В каком направлении будет развиваться Национальный аэропорт «Минск»? Как проконтролировать...
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