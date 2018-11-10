|
Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года
Новости Беларуси. На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
Юлия Огнева, СТВ:
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы находимся на аварийно-спасательной станции, которая предназначена для контроля за взлетом и посадкой воздушных судов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить в случае – не дай Бог, конечно – какой-то ситуации прибытия аварийно-спасательной команды в течение считанных секунд.
После сдачи объекта в эксплуатацию начнется процедура его сертификации.
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Наличие двух взлетно-посадочных полос – это основание для того, чтобы смело называться хабом.
Новости по теме
‡агрузка...
«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших
Древнюю пирамиду Хефрена открыли в Египте после реставрации
Крупное древнее поселение найдено в Китае
«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в Беларуси?
Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости
В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью
«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая взлётно-посадочная полоса в Национальном аэропорту «Минск» откроется для судов в начале 2019 года
Новости Беларуси. На вопросы ведущей итоговой информационно-аналитической программы «Неделя» отвечает Артем Сикорский, директор Департамента по авиации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)