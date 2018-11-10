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Макс Корж анонсировал концерт в Минске

11.11.2018 20:50 — Разное | Tut.by  
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Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж не так часто дает концерты на родине. В прошлый раз он выступал в столице в декабре 2017 года на «Минск-Арене», до этого — в 2015 году. Сегодня он анонсировал следующий минский концерт. Мероприятие состоится 24 августа 2019 года.


Концерт Коржа пройдет на отремонтированном стадионе «Динамо», который открыли летом этого года. Только на трибунах стадиона могут разместиться больше 22 тысяч человек. Вероятней всего, посетителей на концерте Коржа будет еще больше — в зависимости от того, сколько сможет вместить смонтированный танцпол. В любом случае, это больше «Минск-Арены», которая вмещает около 13 тысяч гостей (даже эта площадка поддается далеко не всем белорусским артистам, что уж говорить о стадионе).

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Теги: Минск
 
 
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Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж не так часто дает концерты на родине. В прошлый раз он выступал в столице в декабре 2017 года в "Минск-Арене", до этого - в...
 
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