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Макс Корж анонсировал концерт в Минске
Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж не так часто дает концерты на родине. В прошлый раз он
Концерт Коржа пройдет на отремонтированном стадионе «Динамо», который
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10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Самый популярный белорусский рэпер Макс Корж не так часто дает концерты на родине. В прошлый раз он выступал в столице в декабре 2017 года в "Минск-Арене", до этого - в...
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