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Геннадий Федынич - соперник Лукашенко на президентских выборах

11.11.2018 20:02 — Разное | UDF  
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Геннадий Федынич
Почему на самом деле возникло «дело профсоюзов».

Типа "оппозиционные" клоуны и клоунессы заявляют о готовности имитировать участие в имитации президентских выборов.

Но реальные выборы уже идут. Они никогда не прекращаются. Их постоянно проводят спецслужбы "пересидента". Цель этих выборов - выбрать и нейтрализовать потенциальных кандидатов в президенты, по-настоящему опасных для владельца спецслужб.

Вот методы режима по нейтрализации опасных соперников "пересидента":

1. Фабрикация уголовного дела, чтобы "законно" изолировать сильного оппонента или навесить ему судимость, делающую невозможной его регистрацию в качестве кандидата на выборах.

2. Принуждение к эмиграции путем создания невыносимого давления и угроз тюрьмы или физической расправы.

3. Убийство.

4. Отравление или заражение опасной болезнью с целью нанесение невосполнимого вреда здоровью или смерти от "естественных причин".

5. Политическое ослабление путем организации расколов и конфликтов в поддерживающих оппонента организациях.

6. Дискредитация путем массового распространения лживых домыслов.

7. Информационная изоляция в явно или неявно контролируемых СМИ.

8. Финансовая изоляция.

9. Создание проблем в личной жизни, воздействие на близких вплоть до их уголовного преследования или убийства.

10. Создание материальных трудностей и потерь.

Я могу говорить об этих методах с полным знанием дела - все они применялись, пытались быть применены или применяются против меня сейчас. Все без исключения.

Теперь могу сказать то, что для меня и моих товарищей было очевидным изначально - (дело, сфабрикованное против профсоюза РЭПhttps://charter97.org/ru/news/2018/11/9/312193/), имеет целью помешать лидеру профсоюза Геннадию Федыничу принять участие в следующих президентских "выборах".

Спецслужбы "пересидента" сочли Геннадия опасным соперником своего хозяина. Лидер профсоюза РЭП - сильный, авторитетный и популярный лидер. За ним - разветвленная структура, имеющая организации и офисы во всех значимых городах страны. Его поддерживают братские профсозы из других стран, которые в состоянии оказать ему и ресурсную помощь.

Наконец, Геннадий - член Рады Беларуского Национального Конгресса. Единственной структуры, не боящейся организовывать протестные акции в центре столицы и готовой поддержать председателя своей экономической комиссии.

Именно возможность участия Геннадия Федынича в президентских "выборах", а не ксерокопия липового документа, датированного аж 2011 годом, стало реальной причиной расправы над руководством профсоюза РЭП.

Из этой же серии и угроза возбуждения уголовного дела против Павла Северинца.

Кого тогда мы сможем увидеть на ближайших президентских "выборах", если настоящих лидеров нейтрализуют такими методами? Муляжи кандидатов, лишь внешне напоминающих настоящих оппонентов режима?

Мало того, что голосов на тех "выборах" уже давно не считают, так еще вместо нормальной альтернативы допускают на них лишь каких-то пустых пластмассовых кукол.

У страны не будет будущего, если мы и дальше будем принимать как должное, когда ее потенциальных лидеров убивают, сажают, ломают, выдавливают из страны, лишают права участвовать даже в липовых "выборах". Это нельзя воспринимать, как должное. С этим надо что-то делать.

До конца текущего года Рада БНК выработает стратегию своих действий по отношению к президентским "выборам" с учетом сложившейся ситуации.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
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Почему на самом деле возникло "дело профсоюзов".
 
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