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Певица Саша Project может лишиться носа и зубов из-за неудачной пластики

11.11.2018 19:58 — Разное | UDF  
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Фото: Instagram
31-летняя российская певица Саша Project решила полностью отказаться от пластических операций. Однако ей все же придется прибегнуть к еще одному хирургическому вмешательству.

Исполнительница начала делать пластические операции в 2009 году и к настоящему времени сделала не менее одиннадцати, пишет StarHit. Многие из них оказались кране неудачными. Три года назад певица подала в суд на своего хирурга. Женщина утверждает, что он испортил ее внешность. Кроме того, из-за пластики она может лишиться носа и зубов, а сразу после хирургических вмешательств у нее бывали провалы в памяти, нездоровые отеки и пигментация кожи.

— Мне придется сдeлать ещё две oперации. У меня не хватает хрящей в нoсу. Из-за этого его кончик со временем может «прoвалиться». А ведь эти хрящи надо oткуда-то взять: либо вырaщивать искусственнo, либо брать из рёбер, ушей. А я теперь очень боюсь наркоза, — рассказала артистка.

Саша Project стала популярной в начале нулевых годов. Она хорошо известна по таким композициям, как «Очeнь нужен ты», «Белое платье» и «Говoрила мама».

 
 
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31-летняя российская певица Саша Project решила полностью отказаться от пластических операций.
 
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