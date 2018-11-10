Певица Саша Project может лишиться носа и зубов из-за неудачной пластики

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Исполнительница начала делать пластические операции в 2009 году и к настоящему времени сделала не менее одиннадцати, пишет StarHit. Многие из них оказались кране неудачными. Три года назад певица подала в суд на своего хирурга. Женщина утверждает, что он испортил ее внешность. Кроме того, из-за пластики она может лишиться носа и зубов, а сразу после хирургических вмешательств у нее бывали провалы в памяти, нездоровые отеки и пигментация кожи.рассказала артистка.Саша Project стала популярной в начале нулевых годов. Она хорошо известна по таким композициям, как «Очeнь нужен ты», «Белое платье» и «Говoрила мама».