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Желтая Свинья. В чем встречать 2019 год и что готовить?

11.11.2018 20:53 — Разное | Партизан  
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Символом следующего, 2019 года, станет Желтая Земляная Свинья. В чем встречать Новый год? Какие блюда должны быть на столе? Многие интересуются этим уже сейчас. Ведь хочется, чтобы очередные 12 месяцев прошли удачно. Ну что, задобрим поросенка?

Желтая Свинья. В чем встречать 2019 год и что готовить?
Особенности знака Свинка или Кабан – символ мужества и благородства. Она отличается альтруизмом, великодушием, снисходительностью и терпимостью. Оптимистична, искренне верит в совершенство всего человечества. Немного наивна, но только на первый взгляд. 

Как украсить дом Желтая Свинья любит роскошь 
Повесьте на елку золотые шары, выберите только самые дорогие и красивые игрушки. В комнатах разложите апельсины, орехи и желуди. Последние, кстати, можно также добавить на новогоднее дерево. Расставьте статуэтки поросят. Какую одежду выбрать Ищите платья желтого, золотого, коричневого или серого цвета. Подойдут также оранжевый, кофейный, серебристый, терракотовый, бежевый. Разрешаются блестящие ткани, короткие юбки, пайетки. Из аксессуаров приветствуются бриллианты и золото. Как ни странно, будут к месту и деревянные украшения, например, строгие браслеты и серьги. 


Мужчинам рекомендуют веселый образ: оранжевый галстук и красные ботинки. Сочетать необязательно. Одного яркого элемента будет достаточно. Что приготовить На столе непременно должны быть мандарины и апельсины. Можно сделать закуски с грибами и орехами, бутерброды с икрой, колбасные нарезки. А вот полуфабрикаты ставить нельзя. Свинья любит пшено. Каша – не самое интересное угощение на Новый год. Поэтому лучше сделать с ней салат: добавить отварное куриное филе, яблоко, сыр, сметану, лимонный сок и мед.


 
 
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