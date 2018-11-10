Александр Лукашенко получил послание от Анджея Дуды









Дипломатические отношения между Беларусью и Польшей были установлены в марте 1992 года. Польша была одним из первых государств, признавших белорусскую независимость. Таким образом, письмо получил и Александр Лукашенко.





Польское радио . «Я имею честь сообщить, что 11 ноября 2018 года Республика Польша отмечает столетие возвращения независимости. Этот день мы празднуем в Польше с гордостью и радостью, уверены, что поляки создали общество, независимое государство — важный субъект международного сообщества », - говорится в сообщении польского президента, которое цитирует





Президент Дуда отметил, что «Республика Польша работает ради мирного сотрудничества между государствами на основе международного права, равенства, солидарности и взаимного уважения». «Пожалуйста, примите сердечные приветствия от Польского Народа», - написал польский лидер.





Глава кабинета президента Кшиштоф Щерський обратил внимание, что письмо Анджея Дуды связано с депешей маршала Юзефа Пилсудского о возрождении независимой польского государства 11 ноября 1918.









11 ноября 1918 года состоялось подписание Компьенского примирения, которое положило конец Первой мировой войне и предусматривало эвакуацию немецких войск с территории бывшей Российской империи, и в том числе, с польских земель.





10 ноября Регентский совет в Варшаве передал власть в руки командующему польскими легионами Юзефу Пилсудскому. Официальная депеша об объявлении независимого польского государства была подписан 16 ноября 1918 года. Таким образом, 11 ноября 1918 года, после 123 лет после раздела Речи Посполитой, Польша вернулась на карту Европы как самостоятельное государство.



