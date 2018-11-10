ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко получил послание от Анджея Дуды

11.11.2018 20:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Президент Польши в честь 100-летие возвращения независимости обратился с письмом к лидерам всех государств, с которыми Польша установила дипломатические отношения, а также руководителю НАТО, генеральному секретарю ООН и председателю Европейского совета.



Дипломатические отношения между Беларусью и Польшей были установлены в марте 1992 года. Польша была одним из первых государств, признавших белорусскую независимость. Таким образом, письмо получил и Александр Лукашенко.

«Я имею честь сообщить, что 11 ноября 2018 года Республика Польша отмечает столетие возвращения независимости. Этот день мы празднуем в Польше с гордостью и радостью, уверены, что поляки создали общество, независимое государство — важный  субъект международного сообщества », - говорится в сообщении польского президента, которое цитирует Польское радио.

Президент Дуда отметил, что «Республика Польша работает ради мирного сотрудничества между государствами на основе международного права, равенства, солидарности и взаимного уважения». «Пожалуйста, примите сердечные приветствия от Польского Народа», - написал польский лидер. 

Глава кабинета президента Кшиштоф Щерський обратил внимание, что письмо Анджея Дуды связано с депешей маршала Юзефа Пилсудского о возрождении независимой польского государства 11 ноября 1918.


11 ноября 1918 года состоялось подписание Компьенского примирения, которое положило конец Первой мировой войне и предусматривало эвакуацию немецких войск с территории бывшей Российской империи, и в том числе, с польских земель.

10 ноября Регентский совет в Варшаве передал власть в руки командующему польскими легионами Юзефу Пилсудскому. Официальная депеша об объявлении независимого польского государства была подписан 16 ноября 1918 года.  Таким образом, 11 ноября 1918 года, после 123 лет после раздела Речи Посполитой, Польша вернулась на карту Европы как самостоятельное государство.


 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Польши в честь 100-летие возвращения независимости обратился с письмом к лидерам всех государств, с которыми Польша установила дипломатические...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие продукты оказались в лидерах по росту цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика