Физическое состояние игроков "Динамо" следует подтянуть, заявил в воскресенье новый главный тренер хоккейного клуба Андрей Сидоренко.





Новый тренерский штаб ХК "Динамо-Минск" был представлен в воскресенье. Назначенный главным тренером клуба Андрей Сидоренко уже провел первую тренировку с "зубрами".





"Нужно постараться успеть организовать команду, донести свои требования. Да, времени совсем нет, но сделаем все возможное. Хочется улучшить качество игры. Для этого необходим баланс между обороной и атакой. Кроме того, следует подтянуть физическое состояние ребят, которое оставляет желать лучшего. Исправить это в ближайшее время очень сложно, так что исходим из того, что имеем", - рассказал Сидоренко пресс-службе "Динамо".





Также активно ведется селекционная работа, добавил специалист. Сейчас, по его словам, есть довольно ограниченная обойма игроков и нужны новички.





Высказался Сидоренко и о скорой игре с "Трактором" – она пройдет уже в понедельник. По словам тренера, он ждет поединка с нетерпением.









"Хотим подготовиться к матчу наилучшим образом. Повторюсь, вносим определенные коррективы, хотя за такой короткий срок не рассчитывайте на масштабные изменения. Что касается соперника, то, возможно, челябинцы не слишком удачно начали сезон, но у них хватает мастеров. Да и скамейка длинная. Однако будем играть только на победу", - подчеркнул тренер.





Как заявил на представлении нового тренера гендиректор клуба Дмитрий Басков, с назначениями начинается новый этап в развитии "Динамо". На позитивные изменения руководство команды рассчитывает в ближайшее время.



