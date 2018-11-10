200 тысяч человек во главе с президентом: в Варшаве проходит марш в честь 100-летия независимости Польши

"По предварительным данным полиции, в марше в Варшаве принимают участие более 200тысяч человек", — написал глава МВД в микроблоге в Twitter.





Фактически одним и тем же маршрутом идут три марша — государственный, организованный президентом страны Анджеем Дудой, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря и марш левых сил, организованный антифашистами. Серьезных стычек пока не было, полиция справляется.





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В воскресенье в Польше отмечают столетие восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.





Впереди колонны идет рота почетного караула польской армии. Это символизирует государственный характер торжества, который придан этому маршу. В колонне идут представители различных политических сил, партий, общественных организаций, они несут государственные флаги Польши. Среди участников марша — президент Польши Анджей Дуда, члены правительства, известные политические деятели.





В этой связи уместно вспомнить, как в Беларуси на государственном уровне отмечалось 100-летие БНР. Никак. Ну а уж о том, чтобы идти одним маршем со своими политическими оппонентами Александр Лукашенко и подумать не может. Хотя идея независимости страны это именно та идея, которая должна объединять.





Фото: РАР, Польское радио



