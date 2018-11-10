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Надо ли платить пошлину за товар на 300 евро, если часто ездишь за границу? Комментарий таможни
У специалистов Гомельской таможни поинтересовались, придется ли платить таможенные платежи за купленный за границей планшет стоимостью 300 евро, если с последнего выезда за рубеж не прошло трех месяцев. Таможенники пояснили, как подтвердить стоимость приобретенного за границей товара.
Таможенники напомнили, что белорусы, которые ездят за границу не чаще раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. А те, кто ездит чаще, — на 20 кг и 300 евро.
— В случае превышения суммы, эквивалентной 300 евро, в отношении стоимости товаров, перемещаемых чаще одного раза в три месяца, и (или) если их общий вес превышает 20 килограммов, данные товары не будут относиться к товарам для личного пользования — уточнили специалисты Гомельской таможни.
По их словам, если стоимость ввозимого товара близка к ценовому потолку, для ее подтверждения нужно «представить оригиналы документов на основании которых заявлена стоимость товара — чеки, счета, бирки, ярлыки».
— Дополнительно могут быть представлены прайс-листы, каталоги, рекламные проспекты, и буклеты иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров, — поясняют таможенники. — В том случае если стоимость товара, заявленная вами не принимается, таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся в его распоряжении информации. Если такая стоимость превысит эквивалент 300 евро, товар не будет признан товаром для личного пользования. .
Напомним, в странах ЕАЭС
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У специалистов Гомельской таможни поинтересовались, придется ли платить таможенные платежи за купленный за границей планшет стоимостью 300 евро, если с последнего...
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