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Виктор Гончаренко впервые в карьере обыграл питерский "Зенит"

11.11.2018 21:29 — Разное | Tut.by  
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Белорусский тренер Виктор Гончаренко впервые в карьере добился победы над питерским «Зенитом». Московский ЦСКА под его руководством выиграл сегодня в чемпионате России со счетом 2:0.


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

Москвичи уже в первом тайме нокаутировали лидера чемпионата, забив два гола. Отличились Чалов и Сигурдссон. Далее армейцы уверенно удержали преимущество и довели игру до победы.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Влашич, Щенников, Ахметов (Хосонов, 51), Сигурдссон (Бистрович, 90), Чалов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Чернов, Ерохин, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Кузяев, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).

После матча Виктор Гончаренко прокомментировал итоги встречи. Его слова приводит официальный сайт ЦСКА.

— Наверное, в предыдущих домашних матчах мы имели преимущество, но проигрывали. Сегодня мы хорошо начали с первых минут, быстро забили два мяча. После такого сопернику всегда тяжело приходить в себя. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении. Во втором больше на сдерживание играли. Мы держали в голове, что Дзюба и Заболотный оказывают большое давление на защитников, грамотно перестраивались. Мы провели качественную игру.

— Вы часто разговаривали с Ефремовым на бровке. О чем?

— Наверное, ему лучше, когда с бровки подсказывают. Комфортнее (улыбается).

— Рассчитываете ли вы на Астемира Гордюшенко?

— Мы рассчитываем на всех людей в обойме. Но есть тренировки, по которым мы оцениваем, кто готов к игре перед каждым конкретным матчем. Пока был выбран такой состав, но Астик может сыграть в тех матчах, которые у нас остались.

— Что с Ильзатом Ахметовым?

— Пока мы не знаем. У него вылетело плечо. Насколько это серьезно, станет понятно после обследования.

— После каждого из забитых мячей вы подзывали к себе Щенникова и что-то ему подсказывали…

— Говорили о том, что надо было так же продолжать играть. Было бы плохо, если бы мы сели назад. Через Щенникова я всей команде передавал, что надо играть так же.

— Обляков мог выйти на поле или формально сидел в запасе?

— Мы до последнего совещались, может ли он играть с таким гипсом. Но решили, что лучше не рисковать.

— В первом тайме вы намеренно взвинчивали темп, учитывая, что «Зенит» имел меньше времени на восстановление?

— Мы во всех матчах пробуем инициативно играть. Это энергозатратный футбол. Где-то успеваем восстановиться после Лиги чемпионов, где-то нет. Одной из нашей задач было активно играть на половине поля «Зенита».

ЦСКА после 14 туров занимает в чемпионате России пятое место.

 
 
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Белорусский тренер Виктор Гончаренко впервые в карьере добился победы над питерским "Зенитом". Московский ЦСКА под его руководством выиграл сегодня в чемпионате...
 
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