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В чём суть гибридной войны в современных реалиях, и почему военное образование привлекает белорусскую молодёжь?
Новости Беларуси. Патриотизм, верность воинскому долгу и готовность к самопожертвованию. А еще умение одеться за минуту, гвоздь в стену вбить да полонез станцевать. И высокоморальные качества, и жизненно необходимые умения. В идеале всё это и еще многое другое отличает воспитанников Минского суворовского военного училища, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Стартовая площадка подготовки профессиональных кадров для белорусской армии на неделе отметила 65-летний юбилей.
«Жизнь – Отечеству, честь – никому!». Этот знаменитый девиз не только не теряет актуальность – его ценность растет. Каждый, кто окончил училище, навсегда остается суворовцем и неподдельно гордиться тем, что был кадетом.
Среди выпускников Минского суворовского – государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков, заместитель госсекретаря Совбеза Михаил Пузиков, заместители министра обороны Сергей Потапенко и Сергей Симоненко.
Белорусское военное образование, основанное на многолетних традициях, готово отвечать, в том числе и на новые вызовы и угрозы. И это особенно важно в эпоху, когда на первый план выходят гибридные войны.
О науке побеждать – на любой войне и в мирной жизни – материал Евгения Пустового.
Ни один флешмоб даже на трендовые темы не соберет столько молодежи. А желание овладеть профессией родину защищать собрало. Первые и сознательные па на армейскую стезю под марш – здесь даже музыкальное сопровождение организовали.
В субботнее утро один из самых закрытых вузов страны – Военная академия – открыл свои двери для потенциальных курсантов. Такого интереса не ждали даже организаторы. Генералы и те не скрывали своего приятного удивления.
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Здесь даже те, кому война – это забава. Офицер Александр Ткаченко привел на встречу цвета хаки и своего сына, и соседского ребенка.
Александр Ткаченко, преподаватель Военной академии Беларуси:
Осознанный выбор ими уже сделан. Среди желающих стать офицерами выделялись суворовцы и кадеты. Выделялись не только выправкой и формой, но и содержанием своей позиции.
Если ты становишься военным, это большая честь. Я сам удивлен, что много ребят с «гражданки» приходят и поступают сюда. Если они сюда приходят, значит, они уже заинтересованы в этом.
У меня предки были все военные. Я тоже хочу служить своей Родине, продолжить традицию.
За 65 лет существования суворовского училища – а это, по армейским меркам, возраст генеральский – появились свои традиции и принципы. Один из неформальных тезисов: «Офицером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Виктор Лисовский:
Вот как раз чувство Родины мощнее любых ядерных щитов. Разрушить идеи суверенитета и государственности – значит, победить страну. Это один из постулатов современных конфликтов.
Александр Тищенко, военный аналитик:
Белорусские военачальники понятие «гибридный конфликт» заложили в концепцию национальной безопасности. А подготовку к нему – в программу военного образования.
Виктор Лисовский:
Все технологии современные внедрены сегодня в образовательный процесс: сами технологии и средства, с помощью которых мы их реализуем.
Подменить ценности, дезориентировать население, уничтожить государство. Гибридные конфликты начинаются без объявления войны. Чужих войск на территории нет, а опасные идеи – уже в головах.
Александр Ивановский, профессор-консультант Академии управления при Президенте Беларуси:
Когда нравственный щит нации нельзя проломить, а государственную вертикаль не получится дискредитировать, в бой идет второй эшелон информационных диверсантов – атака на эмоции.
Александр Тищенко:
Что называется, индивидуальный подход. Учитывая ментальность и ценности, того либо иного этноса, болевые точки ищут через социальные ценности и различные мэссенджеры. Современная редакция призыва Сократа «Заговори, и я тебя узнаю» звучит как «Поставь лайк, и я тобой буду манипулировать».
Александр Ивановский:
Игорь Филинчук, курсант Военной академии Беларуси:
Мобильные силы – это один из основных элементов сдерживания в современных конфликтах. И силы специальных операций компактной белорусской армии – в десятке европейского спецназа. Но, впрочем, и танки гибридных войн не боятся.
Сергей Мазовка, начальник общевойскового факультета Военной академии Беларуси:
Армейский ВУЗ – один из самых, что называется, укомплектованных. Новинки вооружений сразу же дублируют тренажерами. Они полностью имитируют технику или оружие. Только так намного дешевле – готовить профессионалов в погонах.
Виктор Лисовский:
Можно сказать, на самой высоте – это белорусские стражи неба.
Непробиваемая ПВО – еще один аргумент в современных войнах. Противостояния на Ближнем Востоке и в ближних странах показывают: дирижирует ситуацией авиация. Но та самая палочка в руках ПВО.
Михаил Льгов, начальник кафедры факультета ПВО Военной академии Беларуси:
Альма-матер белорусского офицерства выросла из училища противовоздушной обороны. Поэтому и к факультету ПВО отношение особое, а оснащение – самое современное.
Евгений Пустовой, корреспондент:
По этому тренажеру учатся курсанты Военной академии в течение полугода, а затем их ждут реальные боевые пуски.
У белорусского вооружения советский запас прочности, но современные технологии. Хотя самый важный инструмент в технологиях современных конфликтов – это запас патриотизма и гражданской позиции.
Александр Ивановский:
По-суворовски это звучит: «Жизнь – Отечеству, честь – никому!». А на современном языке – «За обороноспособность – лайк».
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В чём суть гибридной войны в современных реалиях, и почему военное образование привлекает белорусскую молодёжь?
Новости Беларуси. Патриотизм, верность воинскому долгу и готовность к самопожертвованию. А еще умение одеться за минуту, гвоздь в стену вбить да полонез...
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